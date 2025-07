Eugenia Șerban, afectată profund de dependența fiului de droguri: „Jonglează cu sentimentele mele de mamă”. Ce mesaj are actrița pentru părinții aflați în situația ei

Eugenia Șerban este mama unui fiu, Lorans Bataineh, care se luptă de mai mulți ani cu dependența de droguri. Actrița a spus ce i-a declanșat lui Lorans dependența, cum se simte în prezent, dar și ce sfat are pentru părinții care trec printr-o situație similară.

Eugenia Șerban este afectată profund de dependența fiului de droguri

Eugenia Șerban a învins două cancere, ginecologic și de sân, însă viața i-a mai dat încă o încercare, dependența fiului de droguri. În ciuda provocărilor pe care a trebuit și încă mai trebuie să le depășească, actrița rămâne puternică și încrezătoare.

Invitată în podcastul realizat de Teo Trandafir, Eugenia Șerban a vorbit, printre altele, despre dependența lui Lorans Bataineh, unicul ei fiu, de droguri. Actrița a dezvăluit ce i-a declanșat lui Lorans dependența, cum se simte tânărul în acest moment, dar și ce sfat are pentru părinții care trec prin ce trece ea.

Ce i-a declanșat dependența lui Lorans Bataineh, fiul Eugeniei Șerban

„El e un copil cu foarte multă sensibilitate. Acesta este și motivul pentru care a căzut în patima în care a căzut. A căzut în perioada în care a rămas fără tată, înainte să facă 18 ani. Tatăl lui s-a îmbolnăvit. Eram divorțați, dar am rămas foarte buni prieteni. Era plecat din țară ca să pornească un business în altă parte. Pentru două-trei luni plecase. I s-a făcut rău, i-a crescut tensiunea, s-a dus la spital și l-au băgat direct pe dializă. Blocaj de rinichi. A luat un microb din spital în perioada în care îl pregăteau de transplant, un frate de-al lui urma să-i dea un rinichi. Când în sfârșit a scăpat de microbul luat, a făcut o tromboză craniană. Nu s-a mai putut face transplantul. Când a ieșit din comă erau toate lucrurile mult mai complicate și n-a mai durat mult. Avea 49 de ani.

Lorans știa, vorbeau foarte des la telefon în perioada aia. Nu era pregătit să-l piardă. Când știam că se va întâmpla, pentru că ne-au spus-o, am vrut să plece la el. El a refuzat pentru că nu accepta că l-ar putea pierde. Trăiește cu această greutate pe suflet, că a refuzat să plece ca să-l vadă și să vorbească cu el pentru ultima dată. Și în ziua de azi trăiește cu regretul”, a povestit Eugenia Șerban, cu vocea tremurată și lacrimi în ochi.

Eugenia Șerban cere ca legile anti-drog să se schimbe

Cu toate că s-a luptat cu două forme de cancer, pentru Eugenia Șerban cea mai grea încercare a fost dependența lui Lorans de droguri. Actrița, care nu și-a refăcut viața după divorțul de tatăl lui Lorans, este un exemplu de reziliență pentru multe femei greu încercate de viață.

Eugenia Șerban nu luptă doar pentru fiul ei, ci pentru toate persoanele care se confruntă cu dependența de substanțe interzise. Actrița face parte dintr-un grup de lucru înființat la Parlament pentru schimbarea unor legi în lupta anti-drog. În timpul uneia dintre întâlnirile grupului, Eugenia a aflat că o doamnă doctor ATI pediatru a sesizat autoritățile privind problema consumului de droguri printre tineri încă din 1993.

„Trebuie construite centre unde să primească tratament și psihoterapie pe perioadă lungă”

„Trebuie să schimbăm mentalitatea că «este un drogat». Nu. Este un om bolnav care poate fi tratat și reintegrat în societate. Dar pentru asta trebuie construite centre unde să primească tratament și psihoterapie pe perioadă lungă, așa cum sunt și afară”, a insistat Eugenia Șerban.

Actrița rămâne fermă pe poziție în fața celor care o judecă și învinovățesc pentru ceea ce se întâmplă cu fiul ei. „Societatea din jurul lui și vulnerabilitatea sufletului lui într-un moment foarte greu l-au făcut să cadă în acest păcat. Nu dau voie nimănui să mă judece pentru că nu se știe niciodată când va fi în situația mea”, a spus.

Mesajul actriței pentru părinți

În ultimii 15 ani, Eugenia Șerban și-a internat fiul de mai multe ori. La un moment dat, Lorans a și plecat din țară pentru a se desprinde de grupul care îi alimenta dependența. Mai mult decât atât, Lorans s-a și internat singur de câteva ori. Toți acești pași în direcția bună au stagnat în momentul în care a început să consume un anumit tip de drog.

„A devenit nefuncțional. (…) Mi-aș dori ca mai mulți părinți să aibă curajul să vorbească. Să nu mai trăiască cu rușinea. Rușinea te bagă în mormânt. Rușine nu-ți salvează copilul. Eu am noroc că Lorans nu a fost și nu este agresiv. Doar verbal, eventual a mai distrus ceva în casă”, a mai povestit actrița.

Eugenia Șerban a avut ordin de protecție împotriva fiului dependent de droguri

Din cauza agresivității verbale, fizice asupra obiectelor din casă și a faptului că fura din casă pentru a-și cumpăra droguri, Eugenia Șerban a cerut autorităților ordin de protecție împotriva lui Lorans.

„Trăiam sub amenințarea că «dacă nu-mi dai, îmi fac supradoza». Era foarte agresiv verbal, spărgea lucruri prin casă, fura absolut tot. La un moment dat am zis care pe care, eu vreau să trăiesc. Am luat (ordinul de protecție – n.red.) sperând că va învăța ceva din asta. La un moment dat am încălcat ordinul, la vreo două luni, și l-am primit înapoi pentru că am văzut degradarea îngrozitoare pe care a avut-o cât nu a fost acasă”, a mai mărturisit actrița.

Cum se simte Lorans în prezent

Acum, Lorans este mai bine. A acceptat internarea și merge regulat la psiholog.

„Acum e mult mai bine. A acceptat să se interneze. Merge la psiholog. Am făcut niște pași, dar sunt înceți și grei. Și pașii trebuie să-i facem împreună. De-aia se numesc părinții și cei din jurul lor «co-dependenți». Noi devenim și suntem ușor șantajabili, manipulabili. Jonglează cu sentimentele mele de mamă. Atunci când este rău nu se mai iubește nici pe el”, a mai povestit Eugenia Șerban.

