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România și-a pierdut o voce emblematică a presei: Mircea M. Ionescu, jurnalistul care a marcat istoria sportului și teatrului, s-a stins la 80 de ani. Jurnalistul a lăsat în urmă o moștenire culturală inegalabilă.

Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani

Presa românească este în doliu după trecerea în neființă a jurnalistului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, o personalitate marcantă care și-a lăsat amprenta atât în România, cât și în diaspora românească din Statele Unite. La vârsta de 80 de ani, Ionescu a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce îmbină pasiunea pentru sport, literatură și teatru.

Potrivit unui anunț al Asociației Presei Sportive din România, Mircea M. Ionescu s-a stins duminică, 19 iulie 2026.

„Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani. Timp de peste cinci decenii, Mircea M. Ionescu a slujit cu pasiune cuvântul scris, sportul și cultura. A fost unul dintre acei oameni care au transformat jurnalismul într-o vocație și care au știut să ducă spiritul presei românești dincolo de granițele țării”, se arată în anunțul APSR.

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Cine a fost Mircea M. Ionescu

După ce a părăsit România în 1987 ca refugiat politic, Mircea M. Ionescu s-a stabilit la New York, un oraș care l-a provocat și inspirat. În primii ani, a fost nevoit să se adapteze rapid, lucrând inclusiv ca taximetrist. Însă această experiență a devenit sursă de inspirație pentru piesa sa „Taximetrist de noapte la New York”.

Mai mult, Ionescu a fondat „Lumea Sporturilor”, primul săptămânal sportiv în limba română din afara granițelor țării, dedicat comunității românești din Statele Unite.

Prin această publicație, el a adus știri sportive din România mai aproape de sufletele celor din diaspora.

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De la cronicar sportiv la dramaturg premiat

Cariera jurnalistică a lui Mircea M. Ionescu a început în redacțiile „Munca”, „Sportul” și „Fotbal”, unde a devenit un nume de referință între cronicarii sportivi. A fost martor al unor momente istorice din sportul românesc, fiind, alături de Ioan Chirilă, trimis special al ziarului „Sportul” la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, unde Steaua București a învins FC Barcelona.

Dar pasiunea sa pentru cuvântul scris nu s-a oprit la jurnalism. Ionescu a semnat zeci de volume de proză și dramaturgie care au cucerit publicul din România și din străinătate. Titluri precum „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York” și „Hamlet a murit degeaba” sunt doar câteva dintre operele sale memorabile. Piesele sale de teatru au fost montate pe scene din România, dar și din Bulgaria, Austria, Serbia și Republica Moldova.

Lider cultural la Teatrul „Tudor Vianu”

După revenirea în țară în 1997, Ionescu a continuat să inspire prin activitatea sa în literatură, jurnalism și teatru. Mircea M. Ionescu A fost director al Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu, unde a promovat dramaturgia românească și a adus un suflu nou repertoriului instituției. În timpul mandatului său, teatrul a fost redenumit în onoarea marelui om de cultură Tudor Vianu, un omagiu adus moștenirii culturale românești.

În 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră, recunoscând astfel contribuția sa remarcabilă la jurnalismul sportiv.

„Mircea M. Ionescu rămâne în memoria publicului prin cărțile, articolele și activitatea sa de jurnalist, scriitor și om de teatru”, au transmis reprezentanții Asociației Presei Sportive din România.

Sursă foto: Facebook

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