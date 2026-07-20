Andreea Marin, dezvăluiri despre distanța dintre ea și fiica ei, Violeta, studentă în America: „Greu. Mă despart de ea două avioane pe care nu le pot lua în aceeași zi”

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Andreea Marin dezvăluie cât de dificil a fost primul an departe de fiica sa, Violeta, plecată în 2025 la studii în America. Vedeta a vorbit despre distanță și legătura lor puternică mamă-fiică.

Andreea Marin, dezvăluiri despre distanța dintre ea și fiica ei, Violeta, studentă în America

Andreea Marin vorbește cu sinceritate despre provocările vieții de mamă la distanță. De un an, fiica sa, Violeta, rezultată din căsnicia cu Ștefan Bănică Jr., studiază în America, iar distanța a fost un test emoțional pentru celebra prezentatoare.

Într-un interviu pentru OK! Magazine, Andreea Marin a mărturisit cât de dificil i-a fost să se adapteze la această nouă realitate: „Sincer? Greu. Când un ocean se așterne între tine și singurul tău copil nu poate fi ușor, orice părinte știe sau își poate imagina. Dar dacă distanța e motivată de gândul că își construiește un viitor într-una dintre cele mai bune universități din lume, atunci e mai ușor de dus acest sentiment, dar după ce reușești să depășești momentul despărțirii”.

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„O plecare către fiica mea dus-întors implică deja 4 zile pe drumuri”

Andreea, cunoscută pentru optimismul și determinarea sa, a fost principalul susținător al Violetei în tot procesul de admitere la facultate. Totuși, întoarcerea acasă după ce și-a lăsat fiica peste Ocean a fost un moment greu de gestionat. „Chiar dacă am fost cel mai mare susținător al ei în tot procesul de admitere, când m-am întors acasă din America singură nu a fost ușor. Vorbim însă zilnic, legătura noastră este foarte puternică și iubirea mamă-fiică nu cunoaște granițe.”

Despărțirea pe termen lung nu este însă lipsită de greutăți. Vedeta a explicat că distanța fizică este de departe cea mai mare provocare: „Dificilă e distanța, pentru că mă despart de ea două avioane pe care nu le pot lua în aceeași zi, deci o plecare către fiica mea dus-întors implică deja 4 zile pe drumuri. Așadar, minimul necesar pentru o plecare acolo înseamnă o săptămână liberă de la îndatoririle mele de acasă, ceea ce nu îmi permit ușor, căci viața mea profesională e foarte plină”.

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„Cea mai lungă despărțire a noastră a fost de 3 luni”

Chiar și așa, Andreea face tot posibilul să fie alături de Violeta, atât prin vizite, cât și prin susținerea necondiționată pe care i-o oferă de la distanță. „Ea este matură și independentă acum, firește că eu îi sunt alături ori de câte ori are nevoie de mine, dar deja se descurcă singură astăzi, are propriile merite, nu este «fata mamei și a tatei», ci are o minte inteligentă și puternică, a moștenit spiritul nostru, dar și-a creat propriul drum, diferit de al părinților. Sunt mândră de ea!”

Chiar dacă timpul și distanța le-au impus unele limite, Andreea și Violeta își mențin legătura profundă. „Cea mai lungă despărțire a noastră a fost de 3 luni și abia am așteptat să termine anul și să o strâng în brațe din nou!”, a adăugat emoționată Andreea Marin.

Foto: Instagram

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