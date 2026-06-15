Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, strălucitoare la TIFF 2026. Cum au apărut cele două

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Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, studentă la Universitate Cornell din Statele Unite ale Americii, au purtat ținute asortate la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2026.

Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, strălucitoare la TIFF 2026

Violeta Bănică este oficial în vacanța de vară, iar una dintre primele sale opriri de când s-a întors din SUA în România a fost la Cluj, pentru TIFF 2026. Însoțită de mama ei, tânăra a schimbat mai multe ținute, însă cea care a întors toate privirile a fost o rochie mulată fără bretele cu imprimeu floral și paiete. La rândul ei, Andreea Marin a purtat o un sacou supradimensionat cu același model. „Un TIFF de neuitat”, a scris vedeta în mediul online.

Andreea Marin a schimbat mai multe ținute pe parcursul evenimentului, asemeni fiicei sale, care s-a mai fotografiat într-un costum negru în dungi cu sacou cropped. Experiența a fost cu atât mai specială pentru Andreea cu cât a putut să o aibă alături pe cea mai importantă persoană din viața ei, după multe luni petrecute la distanță. Violeta studiază în Statele Unite, dar nu are în plan să rămână acolo după terminarea facultății.

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Ce facultate face Violeta Bănică în America

La scurt timp după ce Violeta a început studiile în America, Andreea Marin transmitea un mesaj emoționant și plin de dor. „Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean… deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”, a scris vedeta la momentul respectiv pe Facebook.

Violeta Bănică este din anul 2025 studentă la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell.

Foto: Instagram

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