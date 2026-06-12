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Andreea Marin traversează o perioadă plină de emoție și împlinire pe plan personal. După luni bune în care a numărat zilele până la revederea cu fiica ei, Violeta, care studiază în Statele Unite ale Americii, vedeta de televiziune își poate strânge, în sfârșit, copilul în brațe. Revenirea în țară a tinerei a adus o bucurie imensă în familie, fosta prezentatoare TV pregătindu-se intens pentru acest moment extrem de așteptat.

În ciuda statutului public, cele două păstrează o legătură profundă bazată pe valori solide. Dincolo de momentele de relaxare programate pentru această vară, parcursul academic și profesional al Violetei continuă să uimească. Tânăra nu folosește vacanța doar pentru odihnă, ci dorește să își consolideze experiența prin proiecte de anvergură internațională, spre mândria totală a mamei sale.

De la tarta cu caise din București, direct la Bruxelles

Întâmpinată acasă cu multă căldură și cu desertul preferat, Violeta va petrece doar câteva zile pe pământ românesc înainte de a porni într-o nouă aventură profesională de excepție. Andreea Marin a mărturisit că fiica ei a obținut o oportunitate uriașă în capitala Belgiei, urmând să activeze într-o instituție de importanță globală pe parcursul acestei veri.

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„Abia am așteptat-o. A sosit acasă. Mama a așteptat-o cu o tartă de caise și cu fericire în suflet. Va pleca în curând, din păcate, peste câteva zile, la Parlamentul European, unde a câștigat un stagiu de lucru pentru această vacanță. Mă bucur. Va învăța foarte multe lucru la Bruxelles și o voi vizita acolo. Apoi mai avem un timp împreună, înainte de a merge din nou la facultate în America”, a povestit vedeta, pentru viva.ro.

Deși mulți tineri de vârsta ei ar fi optat exclusiv pentru vacanțe exotice, Violeta demonstrează o maturitate timpurie, dorindu-și cu ardoare să își clădească un nume prin propriile forțe. Această determinare este susținută necondiționat de mama sa, care vede în acest pas o etapă crucială pentru maturizarea ei.

„E o alegere bună. Eu o încurajez în acest sens. Își dorește să aibă această independență, să creeze prin propria muncă și asta și face. Mă bucură enorm. Altfel spus, nimic nu poate să mă bucure mai mult”, a completat Andreea Marin.

Discreție totală în viața sentimentală: „Aici este treaba ei și eu nu mă bag”

Pe lângă realizările remarcabile de la facultate și de la Parlamentul European, Violeta atrage atenția publicului și prin prisma vieții sale personale. Întrebată cum privește relația pe care fiica ei o are cu prietenul ei și dacă i-a oferit sfaturi amoroase până acum, Andreea Marin a oferit o lecție de diplomație și respect față de intimitatea propriului copil.

„Aici este treaba ei și eu nu mă bag. Amândoi sunt doi tineri minunați”, a declarat tranșant vedeta, stabilind o barieră clară între curiozitatea publicului și spațiul privat al fiicei sale.

Mai mult, ea a subliniat că Violeta este o persoană extrem de responsabilă, ale cărei decizii nu au avut nevoie de corecții sau intervenții părintești stringente, conduita ei fiind impecabilă.

„Nu, pentru că nu a fost nevoie să fac asta. Fiica mea este serioasă și implicată”, a conchis Andreea Marin.

Foto – Facebook

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