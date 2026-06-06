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„În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori.” Andreea Marin, despre compromisuri și valorile după care își conduce viața / Exclusiv

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Andreea Marin a vorbit deschis despre principiile care îi ghidează viața și despre motivul pentru care preferă să rămână autentică, chiar dacă sinceritatea sa nu este întotdeauna pe placul tuturor. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde a explicat cât de importante sunt pentru ea adevărul, educația și oamenii care împărtășesc aceleași valori.

Andreea Marin, declarație sinceră despre valorile după care își conduce viața: „Nu vreau să fiu altcineva”

Cunoscută pentru eleganța și discreția sa, Andreea Marin a demonstrat încă o dată că nu se teme să își exprime opiniile fără ocolișuri. Vedeta spune că și-a asumat întotdeauna felul direct de a fi, chiar dacă acest lucru i-a adus, uneori, critici. „Sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Și de aceea uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt prea directă, dar asta e. Sunt cine sunt și nu vreau să fiu altcineva”, a declarat Andreea Marin, la Fresh by Unica.

Vedeta consideră că autenticitatea este una dintre cele mai importante calități ale unui om și că nu este dispusă să renunțe la valorile sale doar pentru a fi acceptată de cei din jur. În discursul său, Andreea Marin a subliniat cât de mult prețuiește educația și efortul depus de-a lungul anilor pentru a ajunge acolo unde este astăzi. Ea a vorbit despre sacrificiile făcute, despre nopțile nedormite și despre dorința de a da un sens tuturor experiențelor acumulate. „Sunt un om pentru care adevărul contează, e important, și pentru care educația trebuie să-și spună cuvântul. Nu am muncit degeaba, n-am învățat degeaba”, a mărturisit ea.

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„În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori”

Andreea Marin spune că nu poate accepta să își ignore principiile doar pentru a răspunde așteptărilor unor persoane care nu apreciază importanța dezvoltării personale. Vedeta a dezvăluit că, odată cu trecerea anilor, a devenit mult mai atentă la oamenii pe care îi păstrează aproape. Pentru ea, compatibilitatea la nivel de valori este esențială în orice relație, fie că este vorba despre prietenii, colaborări profesionale sau relații personale. „Prefer să fac o selecție, dacă vrei. În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori, care nu prețuiesc aceleași valori”, a explicat.

Mesajul transmis de vedetă este unul puternic și vine ca un îndemn la autenticitate, respect pentru educație și alegerea conștientă a oamenilor care ne influențează viața. Într-o lume în care compromisurile sunt adesea privite ca o necesitate, Andreea Marin demonstrează că fidelitatea față de propriile principii rămâne una dintre cele mai importante forme de respect de sine.

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Foto: Ringier.ro

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