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Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate din viața de cuplu! Cu ce mâncare l-a cucerit pe Sorin Mărcuș: „Seamănă cu ce gătea mama lui!”

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Marina Almășan traversează o perioadă extrem de înfloritoare, îmbinând cu succes activitatea profesională cu momentele de relaxare alături de partenerul ei, Sorin Mărcuș.

Prezentă la un eveniment monden, vedeta TVR a vorbit deschis despre pasiunea ei pentru călătorii, modul în care reușește să economisească în vacanțe, dar și despre secretul culinar prin care a reușit să își încânte partenerul.

Mâncarea ca în Ardeal, secretul unei relații fericite

Pe lângă activitatea din televiziune, Marina Almășan recunoaște că este o gospodină desăvârșită și că îi place foarte mult să gătească. Preparatele sale sunt extrem de apreciate de Sorin Mărcuș, stârnindu-i acestuia amintiri dragi din copilărie. Datorită originii lor comune din zona Ardealului, gusturile lor culinare s-au potrivit aproape perfect.

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„Judecând după adaosul de kilograme, îi cam place orice. Iar eu sunt o bună bucătăreasă. Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc. Sorin mănâncă mâncare făcută de mine cu mare bucurie, pentru că, spune el, în proporție de 90 % seamănă cu mâncarea pe care o gătea mama lui. Mama lui Sorin fiind ardeleancă, iar eu mă trag tot din Ardeal. Așa că mă bucur că pot să îi aduc spiritul copilăriei în bucătărie” – a declarat ea, pentru viva.ro.

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Vacanțe pe litoralul românesc și regula de aur pentru bagaje

Vara aceasta a fost una plină de drumuri pentru vedetă, care a bifat numeroase destinații, atât peste hotare, cât și în țară, din Maramureș până la Marea Neagră. Întrebată despre escapadele la Mamaia, o stațiune recunoscută pentru prețurile ridicate, prezentatoarea a mărturisit că a găsit soluția ideală pentru a nu cheltui sume exagerate.

„Am mai cochetat și cu marea noastră, ca să nu spună lumea că sunt snoabă și merg numai în străinătate. Am fost și în Maramureș, și în Ardeal, adică merg peste tot. Acoperim tot globul. Am constatat și eu că e scump, dar noi având o locuință acolo, cumva am reușit să salvăm destui bănuți. Am avut cazarea asigurată, am mai gătit eu, așa, repede, pe acolo, și am ieșit doar seara în oraș” – a mai spus ea.

Totodată, jurnalista a împărtășit și trucul la care apelează ori de câte ori trebuie să își pregătească bagajul în timp record. Având un sistem extrem de bine structurat pentru fiecare deplasare, Marina Almășan aplică de fiecare dată o regulă învățată din propria experiență de călător: „În momentul în care cineva spune ‘bagaj’, eu deja știu de unde iau pijamaua, periuța de dinți cu pasta, trusa cosmetică, pantofii de soare, de ploaie, umbrelă și toate celelalte. Este un fel de matrice în care nu trebuie să schimb decât numele țării. Citisem undeva un gând al unui înțelept care spunea că trebuie să ai la tine de două ori mai mulți bani și de două ori mai puține haine. Ceea ce am verificat și eu pe pielea mea, de fiecare dată.”

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