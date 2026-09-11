Ce spune What’s Up, după eliminarea de la Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți”

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What’s Up a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea de la Asia Express. El a dat de înțeles că s-ar putea să existe o veste importantă în viața lui și a soției sale, după participarea la competiție. Cum a trăit el experiența de pe Drumul Mătăsii.

Miky și What’s Up, dezvăluiri după Asia Express

What’s Up a vorbit despre eliminarea de la Asia Express și a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat dacă aventura din concurs ar putea avea și urmăriri personale. El a vorbit și despre un naș, însă nu a vrut să spună numele lui.

Cântărețul a spus că participarea la Asia Express ar putea avea urmări chiar și după revenirea lui acasă, iar că una dintre aceste urmări ar putea fi chiar o veste importantă despre mărirea familiei sale.

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El a fost întrebat dacă în urma experienței ar putea să apară „moștenitori”. Cântărețul a răspuns evaziv, fără să confirme ceva, dar nu a exclus această variantă.

„Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți, nu știm. Vedem după ce se difuzează emisiunea”, a precizat cântărețul pentru click.ro.

Artistul a vorbit despre faptul că în timpul aventurii din Asia Express, el și soția lui au stabilit deja cine ar putea să fie nașul copilului, însă a decis să nu facă public numele acestuia.

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„Nu putem să zicem cine. Îl descoperim. Pe care îl iubim și respectăm”, a mai adăugat el.

Cum a fost experiența Asia Express

What’s Up a vorbit despre cum a fost experiența Asia Express pentru el și Miky. Artistul a spus că a însemnat mai mult decât o experiență de televiziune și că ar repeta-o oricând.

„De neuitat și de nerepetat. Pentru că de acasă, privind, e foarte ușor să comentezi: ‘Doamne, făceam, dregeam’. Când ajungi acolo, realizezi că Asia Express nu e o glumă, Asia Express e reală. Aș repeta-o cu toată inima (n.r.: experiența Asia Express).

Este ceva de neuitat. Am glumit și eu acum la început de discuție, dar e ceva foarte frumos. Ne scoate, în primul rând, pe toți din zona noastră de confort, pentru că noi, la un moment dat, ne obișnuim cu binele și cu prea binele. Și, când totul e bine, îți mai dă Dumnezeu câte un fulger în viață prin Asia Express”, a spus el.

Cântărețul a spus că dacă nu era soția lui, nu prindeau nici mașină, nici cazare.

„Dacă nu era soția mea, nu prindeam cazare, nu prindeam mașină. Are dulceața ei, când le vorbește, nu știu ce le face, îi hipnotizează. A făcut rost de transport, de cazare, de mâncare. Eu am fost cărăuș. Am cărat bagaje. Ea, fiind micuță, 1,59 metri, 47 de kg, a trebuit să care în față bagajele și în spate bagajele mele”, a spus artistul.

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