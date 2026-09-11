Echipa de la Asia Express care nu trebuia să participe sezonul acesta. Dezvăluirile Monei Segall: „Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri”

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Noul sezon Asia Express a debutat pe 10 septembrie 2026, purtând concurenții pe Drumul Mătăsii prin Uzbekistan și China. Mona Segall promite provocări intense și un show captivant, cu echipe determinate să câștige. În același timp, producătoarea a dezvăluit că una dintre echipe nu trebuia să participe anul acesta, ci sezonul trecut, dar o accidentare i-a schimbat traseul în competiție.

Mona Segall, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express

Un nou sezon electrizant al emisiunii Asia Express a început, iar de această dată, curajoșii concurenți pornesc pe legendarul Drum al Mătăsii. Cu destinații fascinante precum Uzbekistan și China, sezonul promite aventuri intense, iar producătoarea Mona Segall nu își ascunde entuziasmul față de echipele care au acceptat provocarea.

„Să vă așteptați să fiți din nou uimiți, sper, pentru că ajungem în China, care este o țară uimitoare și mă bazez mult pe asta. Mă bazez, ca de obicei, pe casting, pentru că întotdeauna ne surprinde castingul și sper că și de data asta să își găsească fiecare dintre cei care ne urmăresc perechea preferată sau perechea mai puțin preferată și să poată să urmărească mai cu interes tot ce se întâmplă acolo”, a declarat Mona Segall pentru Libertatea.

De-a lungul traseului, participanții vor avea de înfruntat provocări care le vor testa limitele, dar și de descoperit culturi și peisaje unice.

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Echipa care nu trebuia să participe în acest sezon

Un detaliu emoționant al acestui sezon este revenirea unei echipe care ar fi trebuit să participe încă din 2025: Valerie Lungu și Alex Gâlcă. Cei doi și-au dorit să fie parte din competiție anul trecut, însă un accident neașteptat i-a împiedicat să ia startul. Alex a suferit o accidentare la schi chiar înainte de plecare, iar cei doi au fost nevoiți să își amâne visul.

Acum, cu ambiția în bagaj, Valerie și Alex se întorc mai motivați ca oricând, hotărâți să își demonstreze forța și să cucerească titlul de câștigători.

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„S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a explicat Mona Segall.

Producătoarea emisiunii a subliniat că fiecare sezon Asia Express vine cu surprize și emoții neașteptate. Fie că este vorba despre probele solicitante, peisajele spectaculoase sau poveștile personale ale concurenților, show-ul reușește să inspire și să motiveze telespectatorii.

„Mă bucur că avem, din nou, o selecție de echipe care pot cuceri publicul. Sper ca fiecare să își găsească favoriții și să trăiască alături de ei această călătorie unică”, a adăugat aceasta.

Foto: Captură video

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