Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Decizia judecătorilor este definitivă

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Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, decizia Curții de Apel București fiind definitivă. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost judecat în dosarul accidentului rutier produs în septembrie 2025.

Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, se află în centrul unui caz judiciar intens dezbătut. După accidentul rutier din 14 septembrie 2025, Curtea de Apel București a decis definitiv joi, 10 septembrie 2026, să mențină pedeapsa pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București: doi ani de închisoare cu suspendare, conform Observator News.

Instanța a stabilit un termen de supraveghere de trei ani, timp în care actorul are obligația de a se prezenta periodic la Serviciul de Probațiune București, de a anunța orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și de a comunica detalii despre sursele sale de venit.

Mai mult, Toto Dumitrescu va presta 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și va urma un program de reintegrare socială. Totodată, i s-a interzis să conducă pe drumurile publice vehicule care necesită permis de conducere timp de trei ani, măsură aplicabilă de la rămânerea definitivă a hotărârii.

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Fiul lui Ilie Dumitrescu și accidentul care i-a schimbat viața

Accidentul rutier din 2025, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București, a avut consecințe grave: o tânără de 23 de ani a fost rănită și transportată de urgență la spital, iar un alt autoturism a fost avariat.

Potrivit anchetei, actorul ar fi părăsit locul accidentului pe jos, motivând ulterior că a făcut acest gest din cauza panicii. Autoritățile l-au găsit după 48 de ore într-un apartament, unde a fost reținut și dus la audieri.

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Un raport de la Institutul Național de Medicină Legală, realizat în timpul investigației, a arătat urme de cocaină în organismul lui Toto Dumitrescu. Cu toate acestea, actorul a negat vehement consumul de droguri. Nu este însă prima sa confruntare cu legea: în 2021, fiul lui Ilie Dumitrescu a primit o pedeapsă de opt luni cu amânarea aplicării sentinței pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Prin decizia definitivă de joi, instanța a respins apelul Parchetului, considerându-l nefondat. . De asemenea, a fost constatată încetarea de drept a măsurii controlului judiciar dispuse anterior față de actor.

Sursă foto: Instagram, Facebook

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