  MENIU  
Home > Vedete > Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Decizia judecătorilor este definitivă

Toto Dumitrescu, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Decizia judecătorilor este definitivă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 10.09.2026, 16:29
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, decizia Curții de Apel București fiind definitivă. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost judecat în dosarul accidentului rutier produs în septembrie 2025.

Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, se află în centrul unui caz judiciar intens dezbătut. După accidentul rutier din 14 septembrie 2025, Curtea de Apel București a decis definitiv joi, 10 septembrie 2026, să mențină pedeapsa pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București: doi ani de închisoare cu suspendare, conform Observator News.

toto dumitrescu cretIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Instanța a stabilit un termen de supraveghere de trei ani, timp în care actorul are obligația de a se prezenta periodic la Serviciul de Probațiune București, de a anunța orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și de a comunica detalii despre sursele sale de venit.

Mai mult, Toto Dumitrescu va presta 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și va urma un program de reintegrare socială. Totodată, i s-a interzis să conducă pe drumurile publice vehicule care necesită permis de conducere timp de trei ani, măsură aplicabilă de la rămânerea definitivă a hotărârii.

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

Citește și: Reacția Mirelei Retegan după ce a fost jignită public din cauza înfățișării. „Complexul vieții mele!” Accidentul din copilărie care i-a schimbat viața

Citește și: Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

Fiul lui Ilie Dumitrescu și accidentul care i-a schimbat viața

Accidentul rutier din 2025, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București, a avut consecințe grave: o tânără de 23 de ani a fost rănită și transportată de urgență la spital, iar un alt autoturism a fost avariat.

Potrivit anchetei, actorul ar fi părăsit locul accidentului pe jos, motivând ulterior că a făcut acest gest din cauza panicii. Autoritățile l-au găsit după 48 de ore într-un apartament, unde a fost reținut și dus la audieri.

Citește și: Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”

Citește și: Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Cum vrea să arate nunta

Un raport de la Institutul Național de Medicină Legală, realizat în timpul investigației, a arătat urme de cocaină în organismul lui Toto Dumitrescu. Cu toate acestea, actorul a negat vehement consumul de droguri. Nu este însă prima sa confruntare cu legea: în 2021, fiul lui Ilie Dumitrescu a primit o pedeapsă de opt luni cu amânarea aplicării sentinței pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Prin decizia definitivă de joi, instanța a respins apelul Parchetului, considerându-l nefondat. . De asemenea, a fost constatată încetarea de drept a măsurii controlului judiciar dispuse anterior față de actor.

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Fanatik
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv
GSP.ro
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Click.ro
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
TV Mania
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Redactia.ro
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Citește și...
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!”
Ce înseamnă „suma minimă de plată” de pe extrasul cardului. Nu este același lucru cu o rată obișnuită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Comisia Europeană abia ține pasul cu Republica Moldova
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026
Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Costeluș de la Clejani, priveghi fastuos cu alai și lăutari. Narcis de la Bărbulești și Costel Biju au făcut dedicații pe bandă rulantă pentru familia îndoliată! VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026
Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă
Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă
Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”
Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”
Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Cum vrea să arate nunta
Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Cum vrea să arate nunta
Reacția Mirelei Retegan după ce a fost jignită public din cauza înfățișării. "Complexul vieții mele!" Accidentul din copilărie care i-a schimbat viața
Reacția Mirelei Retegan după ce a fost jignită public din cauza înfățișării. "Complexul vieții mele!" Accidentul din copilărie care i-a schimbat viața
Observator News
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 alimente pe care NU ar trebui să le reîncălzești la microunde. Pot deveni periculoase
7 alimente pe care NU ar trebui să le reîncălzești la microunde. Pot deveni periculoase
15 tone de legume retrase de pe piață. Ce au descoperit inspectorii la ardeii care erau etichetați românești
15 tone de legume retrase de pe piață. Ce au descoperit inspectorii la ardeii care erau etichetați românești
Pe 17 septembrie începe ultima etapă a unui ciclu care nu se va repeta aproape 50 de ani. Zodiile vizate direct
Pe 17 septembrie începe ultima etapă a unui ciclu care nu se va repeta aproape 50 de ani. Zodiile vizate direct
Ce le apare persoanelor cu dizabilități în noua platformă E-Sănătatea Mea. Mesajul care a stârnit revoltă
Ce le apare persoanelor cu dizabilități în noua platformă E-Sănătatea Mea. Mesajul care a stârnit revoltă
TV Mania
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Libertatea
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
O menajeră înfometată a mușcat dintr-un măr și a rezolvat misterul unui jaf de bijuterii de 3.000.000 de dolari
O menajeră înfometată a mușcat dintr-un măr și a rezolvat misterul unui jaf de bijuterii de 3.000.000 de dolari
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton