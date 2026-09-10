Câți bani primește Radu Vâlcan să prezinte Insula Iubirii

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Radu Vâlcan, prezentatorul „Insula Iubirii” de la Antena 1, ar câștiga o sumă impresionantă per sezon, conform unor surse neoficiale, citate de Libertatea. Filmările au loc în Thailanda și durează aproximativ trei săptămâni.

Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii

Radu Vâlcan prezintă Insula Iubirii din anul 2015. În 2026, show-ul a ajuns la sezonul cu numărul 10. Potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, prezentatorul ar încasa între 10.000 și 15.000 de euro pentru fiecare sezon al emisiunii, informează Libertatea.

Insula Iubirii a debutat în urmă cu mai bine de un deceniu, iar Radu Vâlcan a fost, încă de la început, gazda emisiunii. De-a lungul anilor, acesta a devenit un simbol al show-ului care testează limitele relațiilor de cuplu. Fiecare sezon îl duce pe prezentator în Thailanda, unde filmează momentele intense și emoționante trăite de concurenți.

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Succesul de lungă durată al show-ului

Filmările pentru un sezon Insula Iubirii se desfășoară, de obicei, pe o perioadă de trei săptămâni. În acest timp, Radu Vâlcan este implicat activ în toate etapele-cheie ale emisiunii, de la întâmpinarea participanților până la momentele de confesiuni și decizii finale. Astfel, conform calculelor orientative, venitul său săptămânal ar putea ajunge la câteva mii de euro, având în vedere suma vehiculată pentru un sezon. Totuși, nici Antena 1, nici prezentatorul nu au confirmat oficial aceste informații.

Ajuns la sezonul 10, Insula Iubirii rămâne unul dintre cele mai populare formate TV din România. Emisiunea urmărește cinci cupluri care călătoresc în Thailanda pentru a-și testa fidelitatea, fiind separate și expuse unor tentații constante. Producția continuă să atragă un public numeros, atât pe micul ecran, cât și pe platformele online, cum ar fi AntenaPLAY sau YouTube.

Foto: Instagram; Antena 1

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