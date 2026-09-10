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Laura Cosoi revine pe micile ecrane din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă de la 15:00, cu noul sezon Vacanță de vedetă, la Antena Stars. Actrița a devenit mamă pentru a cincea oară în urmă cu doar o lună și jumătate, la finalul lunii iulie.

Începând cu 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, Antena Stars aduce pe micile ecrane un nou sezon Vacanță de vedetă. Laura Cosoi, proaspătă mămică și gazdă emisiunii, revine cu povești captivante și imagini spectaculoase din cele mai surprinzătoare colțuri ale lumii.

„Sunt foarte entuziasmată că am ajuns deja atât de departe cu acest proiect de suflet. Mă bucur mult că mă întorc pe platoul de filmare, deși am avut o vacanță atipică alături de copii, petrecută mai mult acasă. Recunosc că-mi este dor de noi destinații. De-abia aștept să mă inspir de la invitații mei. Sunt convinsă că noul sezon va fi cel puțin la fel de spectaculos ca celelalte de până acum și, evident, mă bucur foarte mult că în continuare suntem urmăriți într-un număr atât de mare. De abia aștept să ne reîntâlnim cu telespectatorii din 12 septembrie. Vă aștept la «Vacanță de vedetă»!”, a declarat Laura Cosoi.

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Laura Cosoi, confesiuni emoționante despre a cincea naștere

Laura Cosoi trăiește din nou emoția unică a maternității. Pe 30 iulie 2026, Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au întâmpinat-o pe micuța Nina, cel de-al cincilea copil al cuplului. În mediul online, vedeta a vorbit despre această experiență de neuitat.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară”, a mărturisit Laura Cosoi cu emoție, subliniind cât de specială rămâne fiecare experiență, indiferent de familiaritatea cu procesul.

Actrița a descris și emoțiile din timpul travaliului, care, deși dificil, a fost trăit cu intensitate și recunoștință. „Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a adăugat aceasta.

Laura recunoaște că există destul de multă agitație în viața ei în prezent. Principalul său sprijin este soțul ei, Cosmin Curticăpean, deși și el lucrează. Totodată, familia primește ajutor și la curățenie. „Deci nu sunt fără ajutoare.”

Foto: Instagram

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