Ce mai fac Medana și Roby Kirschner, la 10 ani de la participarea la Insula Iubirii

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Medana și Roby Kirschner au demonstrat că iubirea adevărată învinge orice obstacol. După 11 ani împreună, aventura pe Insula Iubirii i-a separat temporar, dar azi, după 20 de ani de relație, trăiesc fericiți alături de cei doi copii ai lor.

Ce fac Roby și Medana Kirschner, la 10 ani de la participarea la Insula Iubirii

Medana și Roby Kirschner sunt dovada vie că iubirea adevărată poate învinge orice obstacol. Povestea lor, începută cu mai bine de două decenii în urmă, a fost pusă la grea încercare în 2016, când cei doi au decis să participe la emisiunea Insula Iubirii.

După 11 ani de relație, au vrut să afle dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a rezista provocărilor. Rezultatul? O călătorie emoționantă care le-a testat limitele, dar i-a adus și mai aproape.

Potrivit Cancan, experiența de pe insula din Thailanda nu a fost deloc una ușoară. La bonfire-ul final, tensiunile au atins apogeul, iar Medana și Roby au decis să plece separat. Într-un moment dramatic, Roby a cerut-o în căsătorie pe Medana, dar aceasta, copleșită de tot ce se întâmplase, a preferat să revină în România ca prietenă, nu ca logodnică.

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S-au căsătorit și au doi copii

Totuși, povestea lor nu s-a sfârșit aici. Întorși la hotel, cei doi și-au dat seama că dragostea dintre ei este mai puternică decât orice test. Împăcarea lor a fost urmată de o veste neașteptată: Medana a rămas însărcinată, iar în scurt timp, cei doi au devenit părinții unui băiețel, primul lor copil.

Punctul culminant al poveștii lor de dragoste a venit în 2019, când Medana și Roby și-au unit destinele într-o nuntă de vis, marcând un nou început.

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Trei ani mai târziu, în 2023, familia lor s-a mărit din nou cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Astăzi, cei doi locuiesc în Alba Iulia, unde își cresc copiii și trăiesc o viață de familie împlinită.

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Sursă foto: Instagram

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