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Irina Fodor, detalii despre noul sezon din Asia Express: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat” 

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Anca Lupescu Redactor
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Irina Fodor a dat detalii despre noul sezon din Asia Express, care a început la Antena 1 și a reușit deja să aibă audiențe record. Prezentatoarea a vorbit despre parcursul celor nouă echipe pe Drumul Mătăsii. În plus, vedeta a transmis și un mesaj de susținere pentru Alina Pușcău, care a fost concurentă în sezonul trecut și care acum trece printr-o perioadă dificilă, din cauza diagnosticului de cancer.

Irina Fodor, dezvăluiri despre Asia Express

Prezentatoarea a spus că a fost uimită de concurenți, care au arătat multă personalitate și s-au arătat foarte fermi privind drepturilor lor. 

irina fodor cu camilaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

„O să încep cu concurenții, pentru că ei sunt cei care pot să zic că m-au uimit foarte tare, deși am văzut de-a lungul timpului multe reacții, foarte multe transformări. Acum însă am avut concurenți foarte bogați din punct de vedere al personalității, foarte fermi atunci când vine vorba de drepturile lor și de ce nu-și doresc, și foarte sinceri.

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Problema a fost că toți erau așa, toți  aveau un cuvânt de spus, toți voiau să-și câștige drepturile, toți să aibă teritoriu și să fie pe teritoriul lor. Dar,au scos-o la capăt să știi, adică într-un fel cum s-au certat ei așa s-au și împăcat”, a declarat prezentatoarea pentru Click!.

Ea a vorbit despre acest sezon ca fiind unul extrem de interesant, mai ales că a dezvăluit că mulți concurenți au reușit să interpreteze regulile în favoarea lor în moduri care nici măcar producătorii nu s-ar fi așteptat.

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Rugată să caracterizeze în trei cuvinte noul sezon Asia Express, Irina Fodor a declarat:

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„Trei cuvinte?! E foarte greu, foarte greu de ales, dar hai să zicem: alfa, tehnologie și creativitate, pentru că am avut concurenți foarte creativi la probe și la jocuri, dar creativ nu în sensul că au depășit regulile ci că  n-au respectat regulile, dar au reușit să le interpreteze în favoarea lor în moduri în care nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”, a spus ea. 

„Probele au fost mai grele”

Prezentatoarea a recunoscut că probele au fost mult mai grele și adrenalina a fost la cote maxime.

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„Probele au fost mai grele, a fost multă adrenalină. Am avut foarte multe probe la înălțime, ceea ce pentru unii concurenți a fost mănușă pentru alții nu. Așa am descoperit la concurenți la  care nu mă așteptam să descopăr fobii diverse”, a explicat ea.

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