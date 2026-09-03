Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața

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Loredana Chivu este una dintre cele mai mediatizate și controversate figuri din lumea mondenă din România. De la primele sale apariții în revistele pentru bărbați până la cariera de asistentă TV și influencer în mediul online, aceasta a reușit să rămână constant în atenția publicului.

Cine este Loredana Chivu

Născută pe data de 3 ianuarie 1990 în orașul Oltenița (județul Călărași), Loredana Chivu a împlinit 36 de ani. Vedeta a fost atrasă încă din adolescență de lumina reflectoarelor. Deși la început și-a dorit o carieră într-un domeniu complet diferit – urmând cursurile unei facultăți de Drept la care a renunțat ulterior –, destinul a orientat-o rapid către modelling și lumea televiziunii.

Traseul vieții sale nu a fost lipsit de momente extrem de dureroase. Cea mai mare traumă a adolescenței sale a fost pierderea tatălui ei, care s-a stins din viață într-un mod tragic pe când Loredana avea doar 18 ani.

Vedeta a vorbit deschis despre relația tensionată, dar și despre regretul uriaș rămas în urma dispariției părintelui său: „M-am dus la culcare în noaptea aia cu gândul că tatăl meu trăiește… A fost un șoc imens pentru mine. M-a marcat pe viață și cred că toate alegerile mele de mai târziu au fost influențate de lipsa figurii paterne”.

Pilonii săi de sprijin au rămas mama sa și fratele ei, Răzvan, de care este extrem de apropiată. În ciuda momentelor tensionate din presă, vedeta a menționat mereu că familia reprezintă cel mai important refugiu pentru ea.

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Cariera: De la pictoriale Playboy la televiziune și mediul online

Loredana Chivu și-a început ascensiunea în lumina reflectoarelor la 18 ani, când a fost protagonista unui pictorial în revista Playboy. Apariția i-a deschis rapid ușile către showbiz, devenind un model căutat pentru prezentări de modă și videoclipuri muzicale.

Succesul de masă a venit însă odată cu televiziunea. Loredana a devenit asistentă TV în emisiunea „Un Show Păcătos” (Antena 1), alături de Dan Capatos, rol care a propulsat-o în topul celor mai mediatizate asistente de la noi.

În ultimii ani, blondina s-a retras treptat din proiectele TV zilnice, concentrându-și atenția pe mediul online și antreprenoriat. Pe platformele de socializare, unde adună comunități impresionante de urmăritori, colaborează cu branduri de beauty și fashion și își împărtășește stilul de viață.

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Viața personală și relațiile tumultoase

Viața sentimentală a Loredanei Chivu a fost adesea un subiect intens dezbătut în presa de scandal, marcată de relații tumultuoase, despărțiri mediatizate și momente grele în plan personal. Vedeta a vorbit deschis în repetate rânduri despre încercările prin care a trecut.

Unul dintre cele mai dureroase momente trăite în plan personal a fost pierderea unei sarcini, o traumă despre care a vorbit cu lacrimi în ochi: „Mi-am pierdut copilul… a fost cel mai greu moment din viața mea. A fost o traumă peste care am trecut foarte greu.”

Despre relația cu imaginea sa și asumarea alegerilor făcute de-a lungul timpului, aceasta a subliniat: „M-am obișnuit ca lumea să mă judece, dar puțini oameni mă cunosc cu adevărat așa cum sunt eu în spatele camerelor de filmat. Eu sunt o persoană sensibilă și foarte atașată de familie”.

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Sursă foto: Instagram

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