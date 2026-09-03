  MENIU  
Home > Vedete > Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața

Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Loredana Chivu este una dintre cele mai mediatizate și controversate figuri din lumea mondenă din România. De la primele sale apariții în revistele pentru bărbați până la cariera de asistentă TV și influencer în mediul online, aceasta a reușit să rămână constant în atenția publicului.

Cine este Loredana Chivu

Născută pe data de 3 ianuarie 1990 în orașul Oltenița (județul Călărași), Loredana Chivu a împlinit 36 de ani. Vedeta a fost atrasă încă din adolescență de lumina reflectoarelor. Deși la început și-a dorit o carieră într-un domeniu complet diferit – urmând cursurile unei facultăți de Drept la care a renunțat ulterior –, destinul a orientat-o rapid către modelling și lumea televiziunii.

loredana chivu drumul matasiiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Traseul vieții sale nu a fost lipsit de momente extrem de dureroase. Cea mai mare traumă a adolescenței sale a fost pierderea tatălui ei, care s-a stins din viață într-un mod tragic pe când Loredana avea doar 18 ani.

Vedeta a vorbit deschis despre relația tensionată, dar și despre regretul uriaș rămas în urma dispariției părintelui său: „M-am dus la culcare în noaptea aia cu gândul că tatăl meu trăiește… A fost un șoc imens pentru mine. M-a marcat pe viață și cred că toate alegerile mele de mai târziu au fost influențate de lipsa figurii paterne”.

Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Recomandarea zilei

Pilonii săi de sprijin au rămas mama sa și fratele ei, Răzvan, de care este extrem de apropiată. În ciuda momentelor tensionate din presă, vedeta a menționat mereu că familia reprezintă cel mai important refugiu pentru ea.

Citește și: Aventuri de neuitat și momente de șoc în Asia Express 2026: Loredana Chivu a ajuns în casa unui exorcist, iar Mirela Vaida a trecut prin clipe cumplite la un masaj

„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite

Cariera: De la pictoriale Playboy la televiziune și mediul online

Loredana Chivu și-a început ascensiunea în lumina reflectoarelor la 18 ani, când a fost protagonista unui pictorial în revista Playboy. Apariția i-a deschis rapid ușile către showbiz, devenind un model căutat pentru prezentări de modă și videoclipuri muzicale.

Succesul de masă a venit însă odată cu televiziunea. Loredana a devenit asistentă TV în emisiunea „Un Show Păcătos” (Antena 1), alături de Dan Capatos, rol care a propulsat-o în topul celor mai mediatizate asistente de la noi.

În ultimii ani, blondina s-a retras treptat din proiectele TV zilnice, concentrându-și atenția pe mediul online și antreprenoriat. Pe platformele de socializare, unde adună comunități impresionante de urmăritori, colaborează cu branduri de beauty și fashion și își împărtășește stilul de viață.

Citește și: Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori

Citește și: Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness

Viața personală și relațiile tumultoase

Viața sentimentală a Loredanei Chivu a fost adesea un subiect intens dezbătut în presa de scandal, marcată de relații tumultuoase, despărțiri mediatizate și momente grele în plan personal. Vedeta a vorbit deschis în repetate rânduri despre încercările prin care a trecut.

Unul dintre cele mai dureroase momente trăite în plan personal a fost pierderea unei sarcini, o traumă despre care a vorbit cu lacrimi în ochi: „Mi-am pierdut copilul… a fost cel mai greu moment din viața mea. A fost o traumă peste care am trecut foarte greu.”

Despre relația cu imaginea sa și asumarea alegerilor făcute de-a lungul timpului, aceasta a subliniat: „M-am obișnuit ca lumea să mă judece, dar puțini oameni mă cunosc cu adevărat așa cum sunt eu în spatele camerelor de filmat. Eu sunt o persoană sensibilă și foarte atașată de familie”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Loredana Chivu

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Fanatik
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
GSP.ro
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Click.ro
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Citește și...
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Ai voie să fumezi la locul de muncă? Sancţiunile pe care le pot lua angajaţii care nu ţin cont de lege
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Călin Georgescu și forța rețelelor sociale. Cum s-a schimbat jocul electoral în ultimii ani
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Loredana și Cătălin Botezatu s-au sărutat în văzul tuturor. Ce anunț a făcut artista
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori
Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite
Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite
Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”
Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”
Observator News
Cât costă o bere pe litoral, faţă de luna august. Preţul unui sejur a scăzut cu 30%
Cât costă o bere pe litoral, faţă de luna august. Preţul unui sejur a scăzut cu 30%
Libertatea pentru Femei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai aceste simptome? Pot fi semnele unor pungi formate în colon. Când diverticuloza devine periculoasă
Ai aceste simptome? Pot fi semnele unor pungi formate în colon. Când diverticuloza devine periculoasă
Vine sezonul virusurilor respiratorii. Cine ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, COVID-19 și RSV în România
Vine sezonul virusurilor respiratorii. Cine ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, COVID-19 și RSV în România
Horoscop 4 septembrie 2026. Ziua în care lucrurile încep să se așeze. Ce trebuie să rezolvi înainte de weekend
Horoscop 4 septembrie 2026. Ziua în care lucrurile încep să se așeze. Ce trebuie să rezolvi înainte de weekend
Băile Someșeni ar putea reveni pe harta tratamentelor balneare. Ce sunt băile climatice și pentru ce afecțiuni sunt folosite
Băile Someșeni ar putea reveni pe harta tratamentelor balneare. Ce sunt băile climatice și pentru ce afecțiuni sunt folosite
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Libertatea
Cât costă să cumperi ingrediente pentru 10 borcane de zacuscă: calculul pentru rețeta tradițională cu vinete, ardei kapia, gogoșari și ceapă
Cât costă să cumperi ingrediente pentru 10 borcane de zacuscă: calculul pentru rețeta tradițională cu vinete, ardei kapia, gogoșari și ceapă
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton