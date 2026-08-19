Cine este Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Povestea tulburătoare din spatele zâmbetului ei

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Noul reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, difuzat de PRO TV și VOYO și prezentat de Adelina Pestrițu, aduce în fața publicului povești de viață absolut impresionante. Printre prezențele care atrag instant atenția prin rafinament, frumusețe și o atitudine extrem de asumată se numără și Cristina Ionașcu. Zâmbitoare și plină de energie pe plajele exotice din Turcia, tânăra ascunde însă în suflet o traumă profundă, care i-a reconfigurat complet destinul.

Cine este Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în paradis”

La cei 26 de ani ai săi, Cristina Ionașcu lucrează în domeniul modei și ca hostess. O prezență tonică și extrem de sinceră, tânăra mărturisește că nu a intrat în show-ul de dating cu strategii ascunse sau calcule cinice, preferând să își trăiască viața ghidându-se după propriul simț.

„Mă las dusă unde mă duce viața”, mărturisește Cristina, convinsă că cele mai frumoase lucruri apar atunci când renunți la așteptări rigide.

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Drama din spatele zâmbetului: și-a pierdut ambii părinți din cauza cancerului

În spatele privirii enigmatice și a imaginii de femeie puternică se află un trecut marcat de durere. Într-un interviu acordat pentru Click!, Cristina Ionașcu a deschis cutia cu amintiri și a vorbit despre cea mai grea încercare din viața sa: pierderea ambilor părinți, răpuși de aceeași boală cumplită, cancerul.

Întrebată dacă există un moment în viață care a schimbat-o complet, concurenta de la „Burlacii: Foc în paradis” a răspuns: „Da. Moartea părinților mei”.

„Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt. Este ceva ce ar distruge pe oricine. Au murit amândoi, cumva, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva, nu ai cum să fii pregătit și nu te aștepți să se întâmple atât de devreme”, a declarat Cristina Ionașcu pentru sursa citată.

Copilăria ei a fost și ea presărată cu momente dificile. Părinții ei au divorțat când era doar o copilă, iar frații au crescut separați: Cristina a rămas cu mama ei, sora ei cu tatăl, iar fratele a fost crescut de bunica maternă.

Astăzi, concurenta recunoaște că nu mai ține legătura cu frații săi, însă a avut norocul să găsească sprijin necondiționat într-o prietenă dragă, Nicoleta, pe care o consideră o adevărată mamă de suflet.

Întrebată ce ar întreba-o pe mama ei dacă ar mai putea s-o îmbrățișeze o singură dată, Cristina Ionașcu a oferit un răspuns care emoționează până la lacrimi: „Aș întreba-o dacă este mândră de mine.”

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Cristina Ionașcu, mândră de persoana care a devenit

Deși viața a pus-o la încercări grele de la o vârstă fragedă, Cristina a refuzat să se lase doborâtă sau să rămână prizoniera resentimentelor. Privind retrospectiv, tânăra vede fiecare lecție dură ca pe un pas spre maturizarea ei.

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat m-a format ca persoană și sunt mândră de omul care sunt astăzi”, a mai adăugat concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis”.

Pentru ea, participarea la show-ul de la PRO TV nu reprezintă o cursă disperată pentru găsirea jumătății sau pentru obținerea marelui premiu de 50.000 de euro, ci o oportunitate de a se redescoperi, de a trăi o aventură memorabilă și de a deschide o nouă pagină în viața ei sentimentală.

Despre show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” de la PRO TV

Emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu pune la încercare 13 concurenți într-un cadru de vis în Turcia. Tentațiile, noii sosiți în competiție și faimoasele Ceremonii ale Trandafirilor garantează un spectacol plin de pasiune, intrigi și emoție pură.

Pentru a rămâne în joc și a aspira la premiul de 50.000 de euro, concurenții trebuie să demonstreze că pot construi conexiuni autentice.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis”

Sursă foto: Instagram

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