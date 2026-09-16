Gabi Tamaș revine pe micile ecrane. Olga Barcari l-a dat de gol: „Nu știu dacă am voie să spun”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olga Barcari și Gabi Tamaș revin pe ecrane într-un nou proiect televizat, programat pentru 2027. Cei doi au filmat împreună pentru o emisiune de la Antena 1, unde s-au distrat de minune.

Gabi Tamaș și Olga Barcari, împreună într-o altă emisiune tv

Olga Barcari, cunoscută pentru prezența sa în show-uri de succes precum Survivor și Asia Express, face din nou echipă cu Gabi Tamaș într-un proiect care promite să cucerească publicul. Cei doi au participat la filmările unui nou sezon al faimoasei emisiuni conduse de Nea Marin, programat să fie difuzat la Antena 1 în 2027.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Olga, care, cu toate acestea, a recunoscut că nu era sigură dacă are voie să ofere detalii.

„Am fost în Survivor, am fost la Nea Marin, care urmează la anul… cu Tamaș. Nu știu dacă am voie să spun, dar a fost Tamaș, au fost mai mulți oameni acolo și urmează la anul, vedem anul acesta ce se ivește”, a declarat aceasta pentru Libertatea.

Aceasta nu este prima colaborare dintre Olga Barcari și fostul fotbalist Gabi Tamaș. Cei doi s-au mai intersectat pe platourile de filmare în timpul competiției Asia Express, unde au format o echipă memorabilă. Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă cum s-au descurcat la provocările impuse de Nea Marin, mai ales că emisiunea promite mereu momente amuzante, dar și pline de provocări.

Citește și: Niculina Stoican, critici dure la adresa tinerelor care nu își doresc să devină mame: „Au motivații puerile!” De ce nu și-a dorit artista un al doilea copil

Citește și: Mihai Trăistariu, după ce a ținut post negru, inspirat de Mihai Onilă: „Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de leșin”

Olga Barcari, despre relația la distanță pe care o are

Pe lângă proiectele de televiziune, Olga Barcari a vorbit și despre viața personală, oferind o mărturisire sinceră despre provocările unei relații la distanță. Partenerul ei se află departe de țară, iar aceasta așteaptă o revedere programată la finalul lunii septembrie 2026.

„În prezent sunt cu cineva, dar aștept de foarte multă vreme să vină acasă, vorbim în fiecare zi, dar vedem ce va fi. A spus că vine în septembrie la final. Sunt cu cineva, nu știu ce să zic, dar de mult timp sunt singurică, să spun așa, în așteptare…”, a dezvăluit ea pentru Viva!.

Citește și: Maluma, tată pentru a doua oară. Prima imagine cu fiul artistului și numele special ales pentru el

Citește și: Alina Pușcău își caută liniștea în Grecia în mijlocul tratamentului oncologic. Gestul făcut de vedetă într-o biserică din Salonic. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”

În ciuda incertitudinilor din viața personală, Olga Barcari rămâne concentrată pe dezvoltarea sa profesională și personală. Vedeta investește timp în carieră, activitatea online și meditație, menționând că încearcă să se cunoască mai bine pentru a putea aduce o energie pozitivă în viețile celor din jur.

„Știu că mă focusez foarte mult pe muncă, pe ceea ce fac, pe mine, pe imaginea mea, nu numai pe imagine, pe mentalitate, meditez foarte mult, mă dezvolt, încerc să văd cine sunt cu adevărat, ca să pot să dau un vibe bun oamenilor din jurul meu”, a adăugat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Olga Barcari

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News