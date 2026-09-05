Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” / Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Radu Ciucă ne-a oferit detalii din culisele noului sezon „Furnicuțele”, care are premiera pe 7 septembrie, de la 17, la Antena 1. Radu ne-a spus cum s-a schimbat atmosfera din platou după ce Cătălin Măruță a preluat proiectul, dar și ce îl enervează la prezentator. Totodată, Ciucă ne-a spus care i se pare cea mai mare provocare a lui în acest proiect.

Radu Ciucă, detalii exclusive din culisele noului sezon „Furnicuțele”

Radu Ciucă a dezvăluit și ce invitați i-au impus un respect aparte și cum a ajuns să facă parte din proiectul „Furnicuțele”. Prezentatorul a vorbit și despre planurile sale pentru perioada următoare și le-a transmis telespectatorilor un mesaj înainte de premiera noului sezon.

Bună, Radu! Spune-mi, te rog, cum s-a schimbat atmosfera de la „Furnicuțele” de când a venit Cătălin Măruță?

Păi, îți dai seama că eu sunt subiectiv. Pentru mine, mă rog, nu doar pentru mine, pentru toată lumea. Mi se pare că e o altă energie în platou și se simte asta. O energie bună!

Cum ai reacționat când ai aflat că va veni aici?

Păi, recunosc că eu aflasem un pic mai demult. M-am bucurat foarte tare și am tot zis-o. Cred că m-am bucurat mai tare ca el când am auzit că vine, adică, mă rog, că și-a dat OK-ul cu tot. Chiar m-am bucurat mult. Adică, na, pentru mine Cătălin e mai mult decât coleg și atunci faptul că s-a reîntregit echipa, mă bucură foarte tare.

Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță

Dar e ceva din ce face Cătălin care te enervează?

Da… Că uneori nu-i atent când vorbești cu el, pentru că stă pe telefon și explici lucruri și apoi zice că nu-i bine așa. „Păi, tu mi-ai zis da mai devreme. Am făcut lucrurile, că ai zis că e OK.” Cam asta mă enervează și i-am spus-o de fiecare dată.

Sau mai face la podcast, când urmează să filmăm ceva și facem un decor nou, îl chem la fiecare proces, știi? Uite, am făcut asta, uite asta, da, da, da. Și când ne-apucam să filmăm, începe… „Auzi, dar asta parcă nu e, lumina aia nu e, nu știu cum să schimbăm.” După ce ne-am chinuit o zi întreagă, tu acum zici, știi? Cam așa.

Dar, na… Ne-am obișnuit cu el, e OK. Ăsta e singurul lucru care mă enervează.

A fost în sezonul 1 vreun invitat care te-a intimidat?

Nu neapărat intimidat, sunt unii oameni care impun mai mult respect. Mă simțeam prost cumva să intervin când a venit domnul Arafat. Mi se părea că e așa, cineva, să mă trezesc eu vorbind acolo…

Oamenii politici, nu știu dacă neapărat te intimidează, cât îți impun mai mult respect. Parcă nu te poți trage de șireturi. Chiar dacă formatul e de așa natură, parcă nu te poți trage de șireturi cu ei, știi? Dar de intimidat, nu.

Citește și: Radu Ciucă, despre revenirea lui Cătălin Măruță pe micile ecrane, în emisiunea „Furnicuțele”. Cei doi sunt din nou colegi: „Ca și cum nu ar fi plecat niciodată”

Cea mai mare provocare

Care ți se pare cea mai mare provocare pentru tine în acest proiect?

Cred că cea mai mare provocare e asta că, nu știu dacă e neapărat o provocare. Îmi doresc mult ca proiectul în formula asta să funcționeze și să funcționeze așa cum ne dorim noi. Cred că asta e o provocare sau, mă rog, o presiune cumva, care nu e doar pe mine, e pe toată lumea. E o dorință, știi? Pentru că ne place foarte mult formatul, ne place foarte mult echipa și mi-ar plăcea ca și oamenii de acasă să o primească așa cum ne dorim noi și să simtă energia asta de aici.

Am auzit că veți avea o nouă colegă. Ce ne poți spune despre ea?

Nu pot să zic nimic despre asta. Nu pot să zic, nu știu dacă vom avea. Noi ne dorim. Și nu numai noi, dar deocamdată nu putem să zicem nimic.

Cum a ajuns să facă parte din proiect și ce mesaj are pentru telespectatori

Ce planuri mai ai, și pe plan personal, și pe plan profesional, până la finalul anului?

Să știi că de cele mai multe ori, lucrurile frumoase la mine în viață s-au întâmplat când nu le-am chemat, pur și simplu au venit. Ca și cu proiectul ăsta. A venit un mesaj de nicăieri, într-o sâmbătă. „Ce faci? Vrei să ne vedem mâine la o cafea să-ți propun ceva?” Era mesaj de la Emilia (producătoarea emisiunii) și uite… Două zile mai târziu eram deja în platou aici și dădeam o probă. Adică, cam așa s-a întâmplat, fără să mă gândesc o secundă că se poate întâmpla asta. Sincer, real vorbind, nu mă gândeam deloc.

Ce mesaj ai pentru telespectatori înainte de premiera noului sezon Furnicuțele?

Să se uite, pentru că nu-i vom dezamăgi și vor avea parte de foarte multe surprize plăcute și, cu siguranță, le vom face după-amiaza de 10 ori mai plăcută.

Foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News