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Dana Marijuana, condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare

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.  Actualizat 04.09.2026, 15:06
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Dana Marijuana a fost condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Sentinţa nu este definitivă.

Dana Marijuana, condamnată la peste 5 ani de închisoare

Dana Marijuana, pe numele ei real Daniela-Elena Coteanu, a fost condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare.

„Condamnă pe inculpata Coteanu Elena-Daniela la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. (…) În baza (…) condamnă pe inculpata Coteanu Elena-Daniela la pedeapsa de 1 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza (…), contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, (1 an), urmând ca inculpata (…) să execute pedeapsa de 5 ani şi 4 luni închisoare. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, reiese din soluţia dată de judecătorii Tribunalului Constanţa şi publicată pe portalul instanţelor de judecată.

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Alte persoane au fost condamnate în același dosar

Potrivit Agerpres, în același dosar au mai fost condamnate alte două persoane. Este vorba despre Neagu Cristi-Alin, la 6 ani şi 3 luni de închisoare, pentru trafic şi deţinere pentru consum propriu de droguri de risc, precum şi pe Nicula Mugur-Valentin, la 6 ani şi 4 luni de închisoare, pentru trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.

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Dana Marijuana, alături de celelalte alți doi inculpați au fost arestați preventiv pe 23 august 2024, printr-o decizie a Tribunalului Constanţa.

Sursă foto: Facebook

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