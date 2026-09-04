Câți bani a cheltuit Andreea Bănică pentru începutul de an școlar. Cei doi copii ai artistei învață la o școală privată

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Începutul nou an școlar vine cu pregătiri intense și în familiile de vedete. Andreea Bănică recunoaște că ar fi vrut ca cei doi copii să înceapă școala pe 15 septembrie, așa cum se întâmpla odinioară. Mai mult, vedeta nu a scos prea mulți bani din buzunar pe rechizite, având în vedere că cei doi copii ai săi învață la școli private.

Cât a plătit Andreea Bănică pe rechizitele celor doi copii

Cântăreața și Lucian Mirea au împreună doi copii, pe Sofia, de 17 ani, și pe Noah, care are 9 ani. Cei doi învață la școli private, așa că vedeta nu a avut prea multe de cumpărat, în afară de manuale.

Întreagă familie se bucură de vacanță, iar Andreea Bănică s-a declarat nemulțumită de faptul ca anul acesta, școala începe mai devreme. Ea a recunoscut că și-ar fi dorit vechiul sistem, în care începutul anului școlar începea pe 15 septembrie.

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Cât despre cheltuieli, vedeta spune că a dat 600-700 de lei pentru manuale și consideră că dacă își permite să își țină copiii la școli private, își permite și să își asume costurile suplimentare.

„La noi mâine, vineri, este deschiderea școlii și nu ne dorim începerea anului școlar pe 4 septembrie. Adică noi nu ne dorim acest aspect. Ne dorim să înceapă pe 15 septembrie, cum era când eram mici. Păi noi acum ne făceam vacanțele și noi, în fiecare an. Înainte, când era 15 septembrie era foarte bine. Știam o treabă. Și cei care nu-și făceau vara concediul îl făceau în septembrie”, a declarat Andreea Bănică pentru Cancan.ro.

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Ea a explicat cum funcționează sistemul într-o școală privată.

„Nu ne dau ce avem de cumpărat. Manuale și rechizite. Manualele de cumpărat, măcar bine că nu e ca în Italia, atât de scump sau în alte părți.

Pe manuale am dat, nu știu, vreo 600-700 de lei. Atât! Bine că le-am găsit, că în unii ani nu le prea găseam. Stăteam, așteptam luni ca să luăm manualele și începea copilul școala fără manuale.

Și chestia asta cu cumpăratul manualelor… Înainte, de exemplu, la școala noastră se ocupau ei cu manualele. Noi plăteam și le luau ei și le avea copilul la începutul școlii. Acum, de ceva timp, le luăm noi”, a mai spus vedeta.

„Trebuie să îmi permit și manualele lor”

Cântăreața a explicat că nu a avut un buget alocat și că dacă își permite să își țină copiii la școală privată, trebuie să își permită și cheltuielile aferent.

„Nu! Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele lor și rechizitele lor și celelalte lucruri aferente care vin odată cu această școală privată.

Nu sunt pretențioși, cel puțin Sofia, că ea e mai mare, nu are nicio pretenție. Este foarte economă din toate punctele de vedere, este foarte înțeleaptă și foarte chibzuită. Cred că seamănă cu taică-su”, a explicat vedeta.

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