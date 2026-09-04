Sora Ancăi Pandrea, detalii neștiute din familie. Ce s-a întâmplat între ele după ce actrița l-a cunoscut pe Iurie Darie. „Am fost prietene. Când s-a căsătorit…”

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Cătălina, sora Ancăi Pandrea, a oferit declarații tulburătoare la funeraliile regretatei actrițe, după ce a făcut efortul uriaș de a ajunge la cimitir într-un scaun cu rotile pentru a-și lua rămas-bun. Confruntată cu probleme de sănătate, femeia a ținut să fie prezentă joi, 3 septembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București, locul unde Anca Pandrea a fost înhumată alături de marele ei suflet pereche, Iurie Darie.

Amintiri de neprețuit din anii copilăriei și conversațiile zilnice

Vizibil marcată de suferință, sora artistei s-a întors în timp și a rememorat momentele simple din tinerețe, dar și obiceiurile strânse pe care le-au păstrat cu sfințenie de-a lungul întregii vieți. Pentru amândouă, legătura de sânge s-a împletit mereu cu o prietenie sinceră și profundă.

„Am fost prietene. Și acum, la bătrânețe, în fiecare zi ne sunam. Ne-am scăldat, am învățat să înotăm pe gârlă, ce făceau toți copiii. I-am cunoscut primul iubit, pe care îl chema Mircea, un băiat foarte frumos. Când s-a căsătorit cu Iurie Darie, deja am început să îmbătrânim, fiecare era cu familia lui”, a mărturisit Cătălina, potrivit spynews.ro.

O legătură de familie ferită de conflicte mari

Anii au trecut, iar cariera artistică a Ancăi Pandrea și viața de familie a fiecăreia au făcut ca întâlnirile fizice să devină mai rare. Cu toate acestea, sora actriței a subliniat că între ele nu au existat niciodată scandaluri sau resentimente de durată.

„Relațiile erau frumoase, dar rare. Ei cu programul lor, eu cu programul meu. Ne-am înțeles bine în familie. Între noi nu au fost certuri, scandaluri. Râcă tot a mai fost, dar nu se poate”, a completat sora regretatei actrițe.

Mărturisirile pline de emoție ale Cătălinei au adus o notă de căldură și nostalgie în ziua în care cei dragi au condus-o pe Anca Pandrea pe ultimul drum, omagiind o viață trăită cu pasiune și o legătură de soră ce a rezistat până la final.

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O schimbare neașteptată de testament înainte de a trece la cele veșnice

Pe lângă episoadele din copilărie rememorate de sora sa, ultimele luni din viața Ancăi Pandrea au fost marcate și de o decizie importantă privind bunurile pe care le-a strâns o viață întreagă alături de Iurie Darie. Inițial, actrița stabilise ca locuința din București, moștenită de la bunică și încărcată de o uriașă valoare sentimentală, să ajungă la finuța sa, Simina, fiind pregătită chiar să înregistreze actul la notar.

Gândul că spațiul în care a trăit alături de marele actor trebuie să devină un altar dedicat memoriei lor a făcut-o însă să își schimbe hotărârea în ultimul moment. Anca Pandrea a decis ca proprietatea să ajungă în posesia familiei care i-a fost alături și a îngrijit-o devotat în ultimii ani de viață, dar cu o condiție fermă: casa să fie transformată într-un muzeu dedicat ei și lui Iurie Darie.

„Cine va accepta testamentul trebuie să-și ia acest angajament în fața lui Dumnezeu și să-l respecte, iar tablourile lui Iura, desenele lui, să rămână la locul lor, în camera noastră”, spunea Anca Pandrea înainte de a se stinge.

Foto – captură video

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