Helena Bonham Carter, poveste de dragoste cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr
După despărțirea de celebrul regizor american, Tim Burton, în 2014, Helena Bonham Carter a încercat să își țină viața personală cât mai departe de ochii presei. Se pare că actrița britanică a renunțat totuși la propriile reguli, de dragul iubitului ei cu 21 de ani mai tânăr, scriitorul Rye Holmboe. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe străzile New York-ului.
Starul din „Alice în țara minunilor” și seria Harry Potter, în vârstă de 60 de ani, s-a arătat extrem de îndrăgostită de bărbatul în vârstă de 39 de ani. În timpul plimbării, aceasta și-a îmbrățișat și sărutat iubitul, fără să-i pese că se află într-un loc public.
this breaks my heart a bit, but I’m glad to see Helena Bonham carter happy and accompanied we love u Hellie 💔💖💓💗💝 pic.twitter.com/8vOlYMXLrQ
Helena Bonham Carter și Rye Holmboe s-au cunoscut în 2018, la nunta unui prieten comun. Ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație în toată regula, după cum mărturisește un apropiat al actriței: ”Toată lumea a crezut că este vorba de un flirt, dar se pare că lucrurile s-au încins” a spus acesta.
”Unii oameni sunt surprinși că Helena a găsit pe cineva mai tânăr, din alt domeniu, în timp ce alții sunt mai puțin suprinși pentru că ea face tot timpul lucruri neașteptate”, a mai spus sursa pentru tabloidul britanic.
Relația actriței cu Rye Dag Holmboe rezistă de șase ani, aceștia fiind întotdeauna zăriți pe străzi ținându-se de mână și zâmbindu-și. Zilele trecute, cei doi au fost surprinși plimbându-și cânii și bucurându-se unul de compania celuilalt.
Întrebată la un moment dat despre diferența de vârstă dintre ei, Helena Bonham Carter a răspuns simplu: „Iubitul meu este incredibil de matur. Este un suflet bătrân într-un trup tânăr”.
Helena Bonham Carter a avut o relație de 13 ani cu Tim Burton
Nu este pentru prima oară când actrița face lucruri neconvenționale, dacă ne gândim la relația ei cu Tim Burton, ce a durat 13 ani, timp în care cei doi au locuit la Londra în case vecine, dar separate. Ei s-au despărțit în 2014, dar au rămas prieteni, de dragul copiilor pe care îi au împreună: Billy Raymond, născut în 2003, și Nell, născut în 2007.
De când l-a cunoscut pe Burton, în 2001, considerat unul dintre cei mai talentați regizori americani, Helena Carter a jucat în toate filmele regizate de acesta, cum ar fi „Pestele cel mare/ Big Fish” (2003), „Charlie si Fabrica de Ciocolata/ Charlie and the Chocolate Factory” (2005), „Sweeney Todd: Barbierul diabolic din Fleet Street/ Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street” (2007) si „Alice in Tara Minunilor/ Alice in Wonderland” (2010), prestație care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.
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Helena Bonham Carter și-a făcut debutul în cinematografie cu pelicula „A Pattern of Roses”. A devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile sale din seria Harry Potter. A fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul Kate Croy din filmul „The Wings of the Dove” și o nominalizare la premiile BAFTA, pentru rolul Enid Blyton din filmul „Enid”. A mai fost nominalizată la Oscar și în 2011, la categoria ‘Cea mai bună actriță într-un rol secundar”, cu filmul „The King’s Speech”.