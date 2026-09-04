  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”

Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 04.09.2026, 10:01
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Helena Bonham Carter și iubitul ei, Rye Dag Holmboe, au fost foarte atenți cu aparițiile lor publice, dar de data aceasta au fost surprinși pe străzile din New York în ipostaze foarte tandre. 

Helena Bonham Carter, poveste de dragoste cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr

După despărțirea de celebrul regizor american, Tim Burton, în 2014, Helena Bonham Carter a încercat să își țină viața personală cât mai departe de ochii presei. Se pare că actrița britanică a renunțat totuși la propriile reguli, de dragul iubitului ei cu 21 de ani mai tânăr, scriitorul Rye Holmboe. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe străzile New York-ului.

Starul din „Alice în țara minunilor” și seria Harry Potter, în vârstă de 60 de ani, s-a arătat extrem de îndrăgostită de bărbatul în vârstă de 39 de ani. În timpul plimbării, aceasta și-a îmbrățișat și sărutat iubitul, fără să-i pese că se află într-un loc public.

Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Recomandarea zilei

Helena Bonham Carter și Rye Holmboe s-au cunoscut în 2018, la nunta unui prieten comun. Ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație în toată regula, după cum mărturisește un apropiat al actriței: ”Toată lumea a crezut că este vorba de un flirt, dar se pare că lucrurile s-au încins” a spus acesta.

”Unii oameni sunt surprinși că Helena a găsit pe cineva mai tânăr, din alt domeniu, în timp ce alții sunt mai puțin suprinși pentru că ea face tot timpul lucruri neașteptate”, a mai spus sursa pentru tabloidul britanic.

„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Recomandarea zilei
*EXCLUSIVE* Helena Bonham Carter gets animated as she has lunch with her boyfriend Rye Dag Holmboe in Primrose Hill.IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Relația actriței cu Rye Dag Holmboe rezistă de șase ani, aceștia fiind întotdeauna zăriți pe străzi ținându-se de mână și zâmbindu-și. Zilele trecute, cei doi au fost surprinși plimbându-și cânii și bucurându-se unul de compania celuilalt.

Întrebată la un moment dat despre diferența de vârstă dintre ei, Helena Bonham Carter a răspuns simplu: „Iubitul meu este incredibil de matur. Este un suflet bătrân într-un trup tânăr”.

Citește și: Codruța Filip a hotărât ce va face cu inelul de logodnă și verigheta. Decizia luată la jumătate de an de la divorțul de Valentin Sanfira

Citește și: Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”

Helena Bonham Carter a avut o relație de 13 ani cu Tim Burton

Nu este pentru prima oară când actrița face lucruri neconvenționale, dacă ne gândim la relația ei cu Tim Burton, ce a durat 13 ani, timp în care cei doi au locuit la Londra în case vecine, dar separate. Ei s-au despărțit în 2014, dar au rămas prieteni, de dragul copiilor pe care îi au împreună: Billy Raymond, născut în 2003, și Nell, născut în 2007.

Citește și: Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”

Citește și: Aventuri de neuitat și momente de șoc în Asia Express 2026: Loredana Chivu a ajuns în casa unui exorcist, iar Mirela Vaida a trecut prin clipe cumplite la un masaj

De când l-a cunoscut pe Burton, în 2001,  considerat unul dintre cei mai talentați regizori americani, Helena Carter a jucat în toate filmele regizate de acesta, cum ar fi „Pestele cel mare/ Big Fish” (2003), „Charlie si Fabrica de Ciocolata/ Charlie and the Chocolate Factory” (2005), „Sweeney Todd: Barbierul diabolic din Fleet Street/ Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street” (2007) si „Alice in Tara Minunilor/ Alice in Wonderland” (2010), prestație care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Helena Bonham Carter și-a făcut debutul în cinematografie cu pelicula „A Pattern of Roses”. A devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile sale din seria Harry Potter. A fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul Kate Croy din filmul „The Wings of the Dove” și o nominalizare la premiile BAFTA, pentru rolul Enid Blyton din filmul „Enid”. A mai fost nominalizată la Oscar și în 2011, la categoria ‘Cea mai bună actriță într-un rol secundar”, cu filmul „The King’s Speech”.

Sursă foto: Profimedia, Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Fanatik
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
GSP.ro
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Click.ro
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Citește și...
Adevăratul motiv pentru care Octavian Popescu a fost exclus din lot de la FCSB! Gigi Becali a spus tot
Ai voie să fumezi la locul de muncă? Sancţiunile pe care le pot lua angajaţii care nu ţin cont de lege
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mărturisirile unui ucigaș în serie guraliv despre trei crime din București
Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”
Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Cu ce se diferenția antrenorul de Rareș Cojoc: „M-am simțit femeie”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. "Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!" Ce așteptări are de la viitorul partener
Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. "Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!" Ce așteptări are de la viitorul partener
Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii
Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Observator News
Un sat întreg, la mila vulpilor. Intră în curţi şi nu se mai tem de oameni: "Încontinuu m-am bătut cu ea"
Un sat întreg, la mila vulpilor. Intră în curţi şi nu se mai tem de oameni: "Încontinuu m-am bătut cu ea"
Libertatea pentru Femei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, îmbrăcate identic la întâlnirea istorică de la Chișinău! Cui îi stă mai bine? Ținute la fel, dar un detaliu incredibil a atras atenția. Prima Doamnă a României, tur de forță la întâlniri oficiale
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, îmbrăcate identic la întâlnirea istorică de la Chișinău! Cui îi stă mai bine? Ținute la fel, dar un detaliu incredibil a atras atenția. Prima Doamnă a României, tur de forță la întâlniri oficiale
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un deficit banal poate ajunge să afecteze inima și sistemul nervos. Semnele care apar la început
Un deficit banal poate ajunge să afecteze inima și sistemul nervos. Semnele care apar la început
Premieră medicală: Un bărbat cu insuficiență renală în stadiu terminal a primit un rinichi de porc și nu a mai avut nevoie de dializă
Premieră medicală: Un bărbat cu insuficiență renală în stadiu terminal a primit un rinichi de porc și nu a mai avut nevoie de dializă
Virus mortal transmis de țânțari se răspândește și în România. Trei oameni au murit
Virus mortal transmis de țânțari se răspândește și în România. Trei oameni au murit
Pensiile ar putea crește din nou de la 1 ianuarie. S-a făcut anunțul așteptat de milioane de români
Pensiile ar putea crește din nou de la 1 ianuarie. S-a făcut anunțul așteptat de milioane de români
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Libertatea
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton