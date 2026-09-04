Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Helena Bonham Carter și iubitul ei, Rye Dag Holmboe, au fost foarte atenți cu aparițiile lor publice, dar de data aceasta au fost surprinși pe străzile din New York în ipostaze foarte tandre.

Helena Bonham Carter, poveste de dragoste cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr

După despărțirea de celebrul regizor american, Tim Burton, în 2014, Helena Bonham Carter a încercat să își țină viața personală cât mai departe de ochii presei. Se pare că actrița britanică a renunțat totuși la propriile reguli, de dragul iubitului ei cu 21 de ani mai tânăr, scriitorul Rye Holmboe. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe străzile New York-ului.

Starul din „Alice în țara minunilor” și seria Harry Potter, în vârstă de 60 de ani, s-a arătat extrem de îndrăgostită de bărbatul în vârstă de 39 de ani. În timpul plimbării, aceasta și-a îmbrățișat și sărutat iubitul, fără să-i pese că se află într-un loc public.

Helena Bonham Carter și Rye Holmboe s-au cunoscut în 2018, la nunta unui prieten comun. Ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație în toată regula, după cum mărturisește un apropiat al actriței: ”Toată lumea a crezut că este vorba de un flirt, dar se pare că lucrurile s-au încins” a spus acesta.

”Unii oameni sunt surprinși că Helena a găsit pe cineva mai tânăr, din alt domeniu, în timp ce alții sunt mai puțin suprinși pentru că ea face tot timpul lucruri neașteptate”, a mai spus sursa pentru tabloidul britanic.

Relația actriței cu Rye Dag Holmboe rezistă de șase ani, aceștia fiind întotdeauna zăriți pe străzi ținându-se de mână și zâmbindu-și. Zilele trecute, cei doi au fost surprinși plimbându-și cânii și bucurându-se unul de compania celuilalt.

Întrebată la un moment dat despre diferența de vârstă dintre ei, Helena Bonham Carter a răspuns simplu: „Iubitul meu este incredibil de matur. Este un suflet bătrân într-un trup tânăr”.

Citește și: Codruța Filip a hotărât ce va face cu inelul de logodnă și verigheta. Decizia luată la jumătate de an de la divorțul de Valentin Sanfira

Citește și: Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”

Helena Bonham Carter a avut o relație de 13 ani cu Tim Burton

Nu este pentru prima oară când actrița face lucruri neconvenționale, dacă ne gândim la relația ei cu Tim Burton, ce a durat 13 ani, timp în care cei doi au locuit la Londra în case vecine, dar separate. Ei s-au despărțit în 2014, dar au rămas prieteni, de dragul copiilor pe care îi au împreună: Billy Raymond, născut în 2003, și Nell, născut în 2007.

Citește și: Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”

Citește și: Aventuri de neuitat și momente de șoc în Asia Express 2026: Loredana Chivu a ajuns în casa unui exorcist, iar Mirela Vaida a trecut prin clipe cumplite la un masaj

De când l-a cunoscut pe Burton, în 2001, considerat unul dintre cei mai talentați regizori americani, Helena Carter a jucat în toate filmele regizate de acesta, cum ar fi „Pestele cel mare/ Big Fish” (2003), „Charlie si Fabrica de Ciocolata/ Charlie and the Chocolate Factory” (2005), „Sweeney Todd: Barbierul diabolic din Fleet Street/ Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street” (2007) si „Alice in Tara Minunilor/ Alice in Wonderland” (2010), prestație care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Helena Bonham Carter și-a făcut debutul în cinematografie cu pelicula „A Pattern of Roses”. A devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile sale din seria Harry Potter. A fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul Kate Croy din filmul „The Wings of the Dove” și o nominalizare la premiile BAFTA, pentru rolul Enid Blyton din filmul „Enid”. A mai fost nominalizată la Oscar și în 2011, la categoria ‘Cea mai bună actriță într-un rol secundar”, cu filmul „The King’s Speech”.

Sursă foto: Profimedia, Getty

Urmărește-ne pe Google News