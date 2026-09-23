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Arnaud Denis, actor și regizor francez, nominalizat de trei ori la prestigioasele Premii Molière, a ales să își încheie viața prin eutanasie pe 22 septembrie 2026, în Belgia. Avea doar 43 de ani.

Arnaud Denis a murit eutanasiat

Viața lui Arnaud Denis s-a schimbat dramatic în anul 2023, după o operație de hernie inghinală. Atunci, medicii i-au implantat o proteză din polipropilenă, moment în care actorul a început să aibă dureri insuportabile.

„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce înseamnă demnitatea unei vieți de om. Și este din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un pacient cu cancer în fază terminală. Medicii nu mai au nimic să-mi propună”, declara actorul pentru publicația L’Est républicain, în ianuarie 2026, în momentul în care a anunțat că vrea să fie eutanasiat.

De asemenea, actorul francez a explicat că medicul l-a avertizat doar cu privire la „riscul de dureri cronice”.

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Sindromul care i-a schimbat destinul

În ciuda eforturilor disperate, starea sa nu s-a îmbunătățit. Medicii inițiali i-au spus că simptomele nu pot fi legate de proteză. A călătorit în Statele Unite pentru a o îndepărta, cheltuind 40.000 de euro.

Deși intervenția a redus pe moment durerile, un neurolog i-a pus ulterior un diagnostic devastator: encefalomielită mialgică, cunoscută ca sindrom ASIA, provocat de o reacție inflamatorie la materialele protezei. Sistemul său imunitar a fost profund afectat.

„Ceea ce vreau este să depun plângere înainte de a pleca. Încerc să-mi arunc ultimele arme în această luptă”, spunea el în ianuarie, cu luciditate și durere.

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A depus o plângere pentru „vătămare corporală din culpă”, dar aceasta a fost respinsă în august 2026, din lipsă de probe suficiente.

Dezamăgirea sa a fost enormă: „Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”.

Cu toate acestea, avocatul său a continuat lupta în numele său și al familiei.

„Corpul său nu-l mai ajuta. Își pierduse controlul. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerii intense pe care o suferea de mai multe luni”, a declarat avocatul său, Philippe Courtois, conform Le Monde.

Tragedia lui Arnaud Denis readuce în prim-plan subiectul delicat al sinuciderii asistate și al eutanasiei, teme care generează controverse și emoții intense în întreaga lume, inclusiv în România. În centrul acestor discuții se află întrebări fundamentale despre autonomia personală, limitele intervenției statului și dreptul fiecărei persoane de a decide cum să își trăiască – sau să își încheie – viața.

Sursă foto: Facebook

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