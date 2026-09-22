Actorul Jack Parr și modelul Mellie Anne Haynes s-au logodit. Fanii, încântanți de vestea cea mare: „Ce moment special. Felicitări!”

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Actorul britanic Jack Parr a împărtășit o veste uriașă cu fanii săi din întreaga lume, anunțând că s-a logodit cu partenera sa de viață, modelul Mellie Anne Haynes. Interpretul, rămas în memoria publicului pentru rolurile sale intense din producții de televiziune de succes, a făcut pasul cel mare în cadrul unei cereri în căsătorie extrem de romantice, petrecută pe data de 18 septembrie.

Momentul a fost marcat prin publicarea mai multor fotografii pline de afecțiune, în care cei doi îndrăgostiți își celebrează noul statut.

Un mesaj plin de entuziasm și reacția fanilor

Aflarea veștii a stârnit un val rapid de reacții pozitive în mediul online, unde prietenii, colegii de breaslă și comunitatea de fani s-au grăbit să îi felicite pe viitorii miri. Proaspătul logodnic nu și-a ascuns bucuria, transmițând un mesaj scurt, dar încărcat de emoție.

„În sfârșit pot să-ți spun logodnica mea”, a scris actorul în descrierea imaginilor publicate pe rețelele de socializare.

Mesajele de susținere și urările de bine au curs în secțiunea de comentarii, mulți subliniind frumusețea momentului ales de cei doi.

„Ce moment special. Felicitări pentru logodnă!”, a transmis un urmăritor.

Entuziasmul a fost completat de alte mesaje primite din partea celor dragi, care au salutat decizia cuplului.

„Ura! Mari felicitări amândurora!”, a adăugat un alt fan.

„Felicitări vouă!!!!!! Sunt atât de bucuros pentru voi. Vă iubesc!”, a comentat o altă persoană din comunitatea sa.

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Aprecierile au continuat să apară, mulți arătându-se de-a dreptul încântați de vestea logodnei.

„Jack!!!!! Este minunat, sunt încântat și extrem de bucuros pentru voi amândoi. Cele mai calde felicitări!”, a scris un apropiat al actorului.

„Cea mai BUNA știre!!!!!! Sunt în al nouălea cer pentru voi amândoi!!!!”, a completat un alt urmăritor entuziasmat.

De la roluri negative intense la simpatia publicului

Lansat în atenția publicului larg prin apariții în producții TV importante, interpretul s-a remarcat în anul 2022 într-un rol negativ extrem de disputat în serialul Emmerdale, unde a dat viață personajului Jordan Greenlow, un atacator rasist. Tensiunea scenelor în care personajul său l-a agresat pe Billy Fletcher a ținut spectatorii cu sufletul la gură.

Pe lângă această apariție, publicul l-a recunoscut pe actor și dintr-o altă producție britanică de mare amploare, drama cu gangsteri Peaky Blinders, unde a jucat rolul lui Dougie Bill în ultimul sezon al seriei. Telepectatorii au identificat rapid prezența sa pe ecran, semnalând trecerea sa de la un proiect de epocă la dramele de televiziune contemporane.

„Hei, e tipul din Peaky Blinders!”, remarca un spectator la momentul difuzării episoadelor.

„Au distribuit un actor din Peaky Blinders în rolul atacatorului rasist al lui Billy”, observa un alt fan al producțiilor britanice.

După succesul profesional din ultimii ani și aprecierea primită pentru rolurile sale provocatoare, actorul traversează acum una dintre cele mai fericite perioade din viața personală, pregătindu-se pentru pasul cel mare alături de partenera sa.

Foto – Instagram

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