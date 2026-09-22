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Echinocțiul de toamnă 2026. Zodii pentru care viața se schimbă radical după 23 septembrie

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Raluca Vițu
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Toamna astronomică debutează oficial miercuri, 23 septembrie, la ora 03:05, momentul exact în care Soarele traversează ecuatorul ceresc. Această trecere marchează nu doar schimbarea anotimpului, ci și începutul unei perioade astrologice deosebit de intense.

Sezonul Balanței începe odată cu echinocțiul, fiind urmat rapid de Luna Plină în Berbec pe 26 septembrie și de intrarea planetei Marte în Leu pe 27 septembrie. Această succesiune de evenimente dinamice creează contextul perfect pentru ca trei nativi ai zodiacului să resimtă o îmbunătățire considerabilă a calității vieții.

O săptămână plină de mișcări cosmice de anvergură

Trecerea Soarelui în Balanță mută atenția colectivă de pe aspectele analitice și pragmatice spre zona relațiilor, a căutării echilibrului și a armoniei cu cei din jur. Tensiunea cosmică este amplificată de Luna Plină din Berbec, care aduce un val de energie directă, urmată imediat de intrarea lui Marte în Leu, un tranzit ce impulsionează inițiativa și dorința de a lupta pentru propriile visuri. În acest context aglomerat, previziunile indică evoluții favorabile și momente de cotitură pentru trei zodii.

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Rac

  • traversează furtuna emoțională spre o rezolvare de la sine
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Pentru nativii din zodia Rac, săptămâna echinocțiului vine cu o încărcătură emoțională crescută, mai ales din cauza influenței exercitate de Luna Plină și de tranzitul lui Marte. Mici neplăceri pot escalada rapid dacă nu există prudență în comunicare, potrivit YourTango. Pentru a evita tensiunile, este recomandată concentrarea pe sarcini individuale și renunțarea la încercarea de a forța lucrurile. Vestea bună este că spre finalul săptămânii energia se schimbă radical în favoarea lor, iar multe dintre dificultățile recente se vor rezolva aproape de la sine.

Citeşte şi: Horoscop săptămânal 21 – 27 septembrie 2026. Soarele răsare și pe strada ei. Se schimbă totul! O zodie scapă de bagajul emoțional pe care îl cară de ceva timp

Balanța

  • își reconfigurează parteneriatele și preia controlul

Soarele intră în zodia Balanței chiar în ziua echinocțiului, plasând acești nativi în centrul atenției. Alături de efectele Lunii Pline, energiile cosmice obligă Balanțele să își analizeze atent parteneriatele de afaceri și relațiile personale. Deși anumite conversații pot părea că se lovesc de un zid sau generează confuzie, este recomandată multă răbdare, ascultare activă și evitarea deciziilor impulsive. Nu este momentul ideal pentru miza pe mari progrese imediate, însă analiza obiectivă a faptelor va pregăti terenul pentru o etapă extrem de benefică pe măsură ce noul sezon avansează.

Capricorn

  • trasează granițe clare între viața personală și carieră

Luna Plină afectează direct sectorul căminului în cazul Capricornilor, aducând posibile neînțelegeri în familie sau sentimentul de suprasolicitare. Recomandarea astrologilor pentru acești nativi este menținerea calmului și stabilirea unor limite ferme între munca de birou și viața privată. Deconectarea de la notificări la finalul programului și refuzul de a prelua problemele altora vor diminua semnificativ nivelul de stres. Cu puțin timp acordat îngrijirii personale, Capricornii vor reuși să își redobândească echilibrul și să înceapă o etapă mult mai liniștită.

Zodiile urmărite de ghinion la finalul lunii septembrie

Berbec

Balanța se află exact în opoziție cu tine pe roata zodiacului, așa că tot ce ține de relații devine extrem de intens în preajma acestui echinocțiu. Este acea relație cu adevărat echitabilă sau pur și simplu te-ai obișnuit să duci tu mai multul greului? Da, prețuiești independența și asta este în regulă, dar unele lucruri merg într-adevăr mai ușor când ai sprijin. Compromisul nu înseamnă că îți pierzi din fermitate, ci că îți dai seama pentru ce lucruri merită să cedezi. Fii atent la modul în care ai comunicat în ultimul timp. Nevoile cui sunt rostite cu voce tare și ale cui sunt pur și simplu înghițite și date uitării? Caută reciprocitatea, nu doar păstrarea liniștii de dragul de a fi liniște.

Fecioară

Deși septembrie este adesea o lună puternică pentru Fecioare, anul 2026 s-ar putea să se simtă puțin diferit. Fecioarele ar putea observa că precizia și capacitatea lor obișnuită de concentrare sunt date peste cap de întorsături neașteptate în viața personală sau profesională. Se pot simți epuizate fizic și psihic sau pot avea senzația că eforturile nu le sunt apreciate pe măsură. Acest lucru poate duce la frustrare și la incertitudine cu privire la planurile lor pentru lunile următoare.

Pești

Peștii, cunoscuți pentru sensibilitatea și intuiția lor, pot trece prin sușiuri și coborâșuri emoționale în luna septembrie. Pot apărea situații în care se simt dezamăgiți de oameni în care aveau încredere. De asemenea, s-ar putea să se simtă copleșiți de toate responsabilitățile care apasă pe umerii lor, mai ales dacă sunt mereu alături de ceilalți. Acest lucru poate duce la oboseală și la nevoia de a se retrage pentru o vreme din viața socială.

Foto – Shutterstock

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