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Reacția Anamariei Prodan după ce Laurențiu Reghecampf a semnat cu FCSB: „Gigi este pentru el un al doilea Dumnezeu!”

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Revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a FCSB-ului a declanșat un val de reacții în fotbalul românesc. În timp ce patronul Gigi Becali a oferit detalii despre culisele numirii și pretențiile antrenorului, impresara Anamaria Prodan a catalogat această mutare drept o oportunitate uriașă și o veritabilă gură de oxigen pentru cariera fostului ei soț.

Decizia lui Gigi Becali și cadoul pentru galeria roș-albastră

Gigi Becali a mărturisit că ideea readucerii lui Reghecampf a apărut ca urmare a comportamentului suporterilor la finalul eșecului usturător de la Craiova. Totuși, alegerea finală a depins de o simplă coincidență telefonică, patronul încercând mai întâi să îl contacteze pe Mirel Rădoi.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor”, a explicat Gigi Becali conform fanatik.ro, adăugând ulterior despre modul în care s-a făcut alegerea: „M-am ambiționat așa de tare. Am zis Reghecampf sau Mirel Rădoi. Pentru că Rădoi e finul meu, îl voi suna primul pe el, dacă răspunde, va fi el. Altfel, va fi Reghecampf. Am sunat de 3 ori la Mirel, nu a răspuns. Reghe a răspuns, deci el e antrenor”.

Anamaria Prodan, operată de urgențăIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

„Gigi este pentru el, azi, un al doilea Dumnezeu”

La scurt timp după anunț, Anamaria Prodan a reacționat tranșant, subliniind că oferta venită din partea patronului FCSB este colacul de salvare de care tehnicianul avea nevoie, în condițiile în care se afla sub contract în Tunisia, la Espérance Tunis.

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„Ne bucurăm mult pentru Reghe. Să-l ajute Dumnezeu să revină în fotbalul mare! Nu este problema mea să comentez. Ca om de fotbal, spun că Gigi este pentru el, azi, un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen! El era ca și plecat din Tunisia și îi era clar foarte, foarte greu să mai prindă ceva. Sper să nu-l dezamăgească pe Gigi, să-l asculte și să aducă FCSB acolo unde îi este locul”, a declarat Anamaria Prodan pentru prosport.ro.

 

Cerințele financiare și obiectivul numărul unu: Liga Campionilor

Pentru a reveni la FCSB, Laurențiu Reghecampf a renunțat la trei salarii din Tunisia, iar Gigi Becali s-a angajat să rezolve datoria de 150.000 de euro pe care antrenorul o are față de Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova. Mai mult, finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că noul tehnician este extrem de încrezător în șansele sale de a cuceri titlul și de a atinge performanțe majore pe plan european.

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„«Mă interesează prime de calificare», așa a spus. Mi-a cerut 1 milion primă de Champions League. Trebuie să rezolv problema cu Rotaru, că Reghe are de achitat 150.000 de euro. Îl sun eu și vorbesc. Banii pe care îi dau lui Rotaru îi scad banii din prima lui Reghe. Nebunia asta a lui mie îmi place. Mi-a spus că nu discută de Europa sau de Conference League, doar de Champions League! Mi-a spus că o să câștige campionatul! Că știe echipa, dar eu îi iau 2 jucători în iarnă: un mijlocaș și un atacant! E cu gândul la titlu, a spus clar: eu iau titlul! Cele 8 puncte din față nu sunt mare lucru”, a mai spus Gigi Becali într-o intervenție la Prima Sport TV.

Foto – Facebook

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