Francesca Sarao de la Insula Iubirii a născut. Fosta concurentă și Cristi Pungă au devenit părinți pentru prima dată

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Francesca Sarao, fosta concurentă a emisiunii Insula Iubirii, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei: a devenit mamă pentru prima dată. Pe 17 septembrie 2026, Francesca și partenerul său, Cristi Pungă, au întâmpinat cu bucurie venirea pe lume a fiului lor, marcând astfel un nou început în povestea lor de iubire.

Francesca Sarao a devenit mamă

Francesca Sarao și Cristi Pungă au devenit părinții unui băiețel. Cei doi au ținut secretă venirea pe lume a fiului lor, alegând să se bucure în liniște de această perioadă.

Știrea a fost confirmată chiar de proaspăta mămică pe rețelele de socializare, unde a împărtășit o fotografie emoționantă cu mânuța bebelușului, alături de mesajul: „Acum suntem compleți. 17.09.2026”.

Înainte cu doar câteva zile de marele moment, Francesca Sarao și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor ei de pe Instagram, mărturisind că sarcina întâmpina complicații.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo. Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile”, a explicat Francesca.

În ciuda provocărilor, tânăra a demonstrat o putere de neclintit și o încredere necondiționată în echipa medicală care a avut grijă de ea.

„Sunt sigură că o să fie totul bine. Nu sunt stresată, tot eu, cea care n-a prea dormit și, dacă am dormit, am visat numai rahaturi. Dar sunt liniștită în același timp, pentru că am foarte mare încredere în doctorița mea”, a adăugat Francesca Sarao.

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Dragostea celor doi a rezistat ispitelor de la Insula Iubirii

Francesca și Cristi Pungă au cucerit publicul prin povestea lor de iubire, care a rezistat atât provocărilor de la Insula Iubirii, cât și celor din viața de zi cu zi. Legătura lor puternică și sprijinul reciproc i-au ajutat să depășească momentele dificile din timpul sarcinii, iar acum trăiesc bucuria de a fi părinți.

Pentru Francesca, vestea că este însărcinată a fost un moment de o intensitate emoțională copleșitoare. Își amintește cu drag de ziua în care a descoperit că va deveni mamă, împărtășind cu fanii experiența sa.

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„Acel moment când te trec toate stările, când nu mai poți citi corect, când nu știi cum să reacționezi, când ai sute de întrebări pe secundă, când nu știi exact cum o să fie. Nu avem toate răspunsurile și probabil o să improvizăm mult pe parcurs, și știi ce? E perfect normal, și abia așteptăm!”, a scris ea pe Instagram, alături de o fotografie în care ține un test de sarcină pozitiv.

Deși începutul călătoriei lor ca părinți a fost presărat cu emoții și incertitudini, momentul nașterii a fost unul de neuitat.

„Un lucru e cert: Momentul ăsta o să rămână unul dintre cele mai importante din viața noastră”, a mai spus Francesca Sarao, descriind fericirea copleșitoare pe care o trăiește alături de Cristi Pungă și de noul membru al familiei lor.

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Sursă foto: Instagram

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