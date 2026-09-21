Raluca Dumitru, dezvăluiri despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. „Dacă știam, cu siguranță ne-am fi dus peste ea!” Detalii dureroase aflate chiar la priveghi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Raluca Dumitru a făcut dezvăluiri tulburătoare despre ultimele luni din viața regretatei Mădălina Apostol, dar și despre relația pe care aceasta a avut-o cu omul de afaceri Nick Rădoi înainte de a se stinge din viață. Vedeta a mărturisit că prietenele Mădălinei nu au știut nimic despre suferința cumplită prin care trecea aceasta, deoarece fosta parteneră a lui Nick Rădoi a dorit cu tot dinadinsul să își protejeze apropiații și a cerut familiei să păstreze tăcerea.

Detalii despre despărțirea de Nick Rădoi și vila din America

Raluca Dumitru a clarificat zvonurile apărute în spațiul public legate de locuința și relația Mădălinei Apostol cu Nick Rădoi, precizând că cei doi nu mai locuiau împreună de o bună perioadă de timp. Potrivit acesteia, fosta sa prietenă își cumpărase propriul apartament în Mexic, unde stătea alături de copii, în timp ce deciziile financiare ale omului de afaceri privitoare la proprietățile sale nu o vizau în mod direct.

„Asta știam și eu că ea nu mai stătea acolo în America cu el, în Mexic. Asta aș fi înțeles și eu că ea și-ar fi cumpărat acolo un apartament și stătea cu Tony. Dar vila aceea era a lui Nick. Ce treabă are ea cu vila lui Nick? Nu era pe numele ei, era pe numele lui. Nu a rămas ea fără casă, a rămas Nick fără casă”, a explicat Raluca Dumitru, pentru cancan.ro.

Citeşte şi: Tatăl fetiței Mădălinei Apostol răspunde acuzațiilor lansate de Alexandra Bădescu. „Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată! Nu se poate așa ceva!”

Citeşte şi: Codruța Filip dă o nouă șansă căsătoriei la 7 luni de la divorțul de Valentin Sanfira. „Văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată!”

Citeşte şi: Fiica Elenei Udrea a împlinit 8 ani. Mesajul emoționant pentru Eva: „Îți promit să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura!”

Secretul păstrat la mănăstire și decizia transmisă prin fiul ei

Abia la priveghi, apropiații au aflat prin ce încercări grele a trecut Mădălina Apostol înainte de a părăsi această lume. Fiul cel mic al acesteia, Tony, i-a mărturisit Ralucăi Dumitru că mama lui petrecuse o lună la o mănăstire și fusese internată în spital, însă a refuzat categoric ca prietenele sale să fie alarmate.

Băiatul i-a explicat motivul pentru care nu le-a contactat în acele clipe dramatice, respectând dorința mamei sale: „Nu, mama a zis să nu vă sun că mai rău îi fac. Am ales să îi respect decizia și să vă sune ea când se face bine”.

Mesajul rămas fără răspuns de ziua ei de naștere

Tăcerea Mădălinei i-a făcut pe cei din jur să creadă că aceasta este bine și doar prinsă cu treburile zilnice. Singurul semnal care le-a ridicat semne de întrebare prietenelor sale a fost pe data de 1 august, de ziua de naștere a Mădălinei, când aceasta a citit urările primite, dar nu a mai apucat să răspundă.

„Una din fete i-a scris ‘La mulți ani’ de ziua ei, de 1 august. Și ea doar a citit mesajul, nu a mai răspuns, ea care tot timpul răspundea la mesaje. Ai impresia că omul acela este bine, că îl știi că e bine, nu îți trece prin cap că el are ceva sau a pățit ceva, sau că trece prin anumite probleme. Dacă știam, cu siguranță ne-am fi dus peste ea”, a concluzionat Raluca Dumitru.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News