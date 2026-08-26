  MENIU  
Home > Știri > A murit miliardarul Klaus-Michael Kühne. Principal acționar Lufthansa avea 89 de ani

A murit miliardarul Klaus-Michael Kühne. Principal acționar Lufthansa avea 89 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Klaus-Michael Kühne, miliardarul care a redefinit industria globală a transporturilor și logisticii, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Omul de afaceri german, care a transformat o afacere de familie într-un gigant internațional, a murit în primele ore ale dimineții de luni. Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții grupului elvețian Kühne+Nagel, companie al cărei acționar majoritar și figură emblematică a fost timp de mai bine de jumătate de secol.

Cu o avere impresionantă care l-a plasat ca al doilea cel mai bogat om din Germania și al 43-lea cel mai bogat om din lume, Klaus-Michael Kühne și-a consolidat statutul de titan financiar nu doar prin imperiul său de logistică, ci și prin investițiile strategice din domeniul aviației. Din postura de principal acționar al gigantului Lufthansa, el a exercitat o influență directă și decisivă asupra transportului aerian european, devenind o figură-cheie a mediului de afaceri global.

De la o afacere locală la un imperiu global

Născut la Hamburg în 1937, Klaus-Michael Kühne și-a început parcursul profesional alături de tatăl său, alăturându-se companiei fondate de bunicul său în 1958. În 1966, la doar 29 de ani, a preluat frâiele operaționale și a început expansiunea agresivă care avea să schimbe definitiv comerțul mondial. Sub conducerea sa, casa de expediții axată inițial pe piața germană s-a extins pe toate continentele, devenind un pilon fundamental în transportul maritim și aerian. Afacerea și-a mutat sediul central în Elveția în 1992, iar ulterior a fost listată cu succes la bursă.

Pe lângă pachetul majoritar la Kühne+Nagel, omul de afaceri deținea participații strategice considerabile în alte companii gigant, printre care transportatorul aerian Lufthansa, linia de transport maritim Hapag-Lloyd, operatorul de transport Flix și clubul de fotbal HSV Hamburg. Cu o avere estimată recent la peste 21 de miliarde de franci elvețieni, Kühne a fost considerat unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din Europa.

Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

Un ultim omagiu din partea liderilor din industrie

Vestea morții sale a stârnit un val de reacții din partea partenerilor de afaceri și a reprezentanților din mediul corporativ. Liderii grupului pe care l-a condus au subliniat impactul major pe care acesta l-a avut asupra întregului domeniu.

„Prin moartea lui Klaus-Michael, am pierdut un vizionar, un mare antreprenor și o persoană remarcabilă”, a declarat Jörg Wolle, președintele consiliului de administrație al Kühne+Nagel.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

Citeşte și: Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. „Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!”

Citeşte şi: Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. „Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!” Ce au observat experții

Citeşte şi: Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei

Viziunea sa de expansiune a fost amintită și de actualul director executiv al companiei, care a evidențiat moștenirea lăsată echipei de management.

„Viziunea sa antreprenorială a fost întotdeauna ferm orientată spre viitor. El a provocat Kuehne+Nagel să gândească internațional, să urmărească noi oportunități și să meargă mereu înainte. Consiliul de Administrație și cu mine suntem profund conștienți de responsabilitatea noastră de a construi pe ceea ce a pus el în mișcare: să rămânem antreprenoriali, să îmbrățișăm schimbarea și să continuăm dezvoltarea companiei pentru viitor”, a afirmat CEO-ul Stefan Paul.

Respectul pentru întreaga sa carieră a depășit granițele propriei firme, fiind recunoscut la nivel global de alți executivi din domeniul lanțurilor de aprovizionare.

„Pentru cei dintre noi care ne-am dedicat o mare parte din viața profesională expedierii de mărfuri, logisticii și lanțurilor globale de aprovizionare, Klaus-Michael Kühne a fost una dintre figurile emblematice ale industriei noastre. Viziunea sa, spiritul antreprenorial, mentalitatea internațională și determinarea de a merge mereu înainte au ajutat la modelarea nu doar a Kuehne+Nagel, ci și a evoluției logisticii globale moderne”, a transmis Diego Gonzalez Skvasik, CEO al Sterker Group Logistics Brazil.

Averea va fi preluată de o fundație de caritate

În ultimii ani de viață, Klaus-Michael Kühne s-a retras din funcțiile executive direct operaționale, păstrând titlul de președinte de onoare și dedicându-se actelor filantropice. El a fondat o universitate de profil la Hamburg și a finanțat numeroase proiecte de cercetare și educație.

Neavând copii, miliardarul a lăsat dispoziții clare cu privire la succesiunea financiară. Întreaga sa avere colosală urmează să fie transferată către Fundația Kühne, entitate care va continua să susțină proiecte educaționale, culturale și de dezvoltare în domeniul logisticii. Omul de afaceri lăsa în urmă o moștenire industrială uriașă și pe soția sa, Christine.

Foto – Profiemdia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Fanatik
Doliu în sportul românesc. A murit un nume care a scris istorie
Doliu în sportul românesc. A murit un nume care a scris istorie
GSP.ro
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Click.ro
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Citește și...
Concurența lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Ce șanse are atacantul român să fie titular în Serie A?
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Schimbare importantă pentru pensionari. Cum arată noile decizii de pensie și ce trebuie să verifici
Situație revoltătoare într-un restaurant din Bacău. Cum au apărut 600 de lei în plus pe nota de plată a unor români. Motivația este halucinantă
S-a dat lege. Românii care nu au taxele plătite nu își mai pot cumpăra mașini 
Când se virează banii de alocații pentru copii în septembrie 2026
Se mai poate trăi cu 1.500 de euro pe lună în Spania? Cât costă viața de zi cu zi și cum se descurcă românii care muncesc în peninsulă
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul făcut de familia ei
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Proiecte speciale
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Libertatea.ro
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Avantaje
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Observator News
Momentul în care un tânăr este înjunghiat după ce încearcă să apere un copil de un grup de adolescenți
Momentul în care un tânăr este înjunghiat după ce încearcă să apere un copil de un grup de adolescenți
Libertatea pentru Femei
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mănânci prea multe proteine? Ce au descoperit oamenii de știință după analiza a peste 350 de studii
Mănânci prea multe proteine? Ce au descoperit oamenii de știință după analiza a peste 350 de studii
Peste 200 de pacienți cronici se întâlnesc la Saturn. Printre participanți sunt copii transplantați și pacienți aflați la dializă
Peste 200 de pacienți cronici se întâlnesc la Saturn. Printre participanți sunt copii transplantați și pacienți aflați la dializă
România, lovită de furtuni și caniculă. ANM a emis un nou Cod galben. Zonele vizate
România, lovită de furtuni și caniculă. ANM a emis un nou Cod galben. Zonele vizate
Medic: Acesta este cel mai sănătos fruct pentru ficat, consumați-l în fiecare zi
Medic: Acesta este cel mai sănătos fruct pentru ficat, consumați-l în fiecare zi
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Libertatea
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
Momentul în care un român este arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. Urmărire ca-n filme pe mare și din elicopter I VIDEO
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton