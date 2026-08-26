A murit miliardarul Klaus-Michael Kühne. Principal acționar Lufthansa avea 89 de ani

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Klaus-Michael Kühne, miliardarul care a redefinit industria globală a transporturilor și logisticii, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Omul de afaceri german, care a transformat o afacere de familie într-un gigant internațional, a murit în primele ore ale dimineții de luni. Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții grupului elvețian Kühne+Nagel, companie al cărei acționar majoritar și figură emblematică a fost timp de mai bine de jumătate de secol.

Cu o avere impresionantă care l-a plasat ca al doilea cel mai bogat om din Germania și al 43-lea cel mai bogat om din lume, Klaus-Michael Kühne și-a consolidat statutul de titan financiar nu doar prin imperiul său de logistică, ci și prin investițiile strategice din domeniul aviației. Din postura de principal acționar al gigantului Lufthansa, el a exercitat o influență directă și decisivă asupra transportului aerian european, devenind o figură-cheie a mediului de afaceri global.

De la o afacere locală la un imperiu global

Născut la Hamburg în 1937, Klaus-Michael Kühne și-a început parcursul profesional alături de tatăl său, alăturându-se companiei fondate de bunicul său în 1958. În 1966, la doar 29 de ani, a preluat frâiele operaționale și a început expansiunea agresivă care avea să schimbe definitiv comerțul mondial. Sub conducerea sa, casa de expediții axată inițial pe piața germană s-a extins pe toate continentele, devenind un pilon fundamental în transportul maritim și aerian. Afacerea și-a mutat sediul central în Elveția în 1992, iar ulterior a fost listată cu succes la bursă.

Pe lângă pachetul majoritar la Kühne+Nagel, omul de afaceri deținea participații strategice considerabile în alte companii gigant, printre care transportatorul aerian Lufthansa, linia de transport maritim Hapag-Lloyd, operatorul de transport Flix și clubul de fotbal HSV Hamburg. Cu o avere estimată recent la peste 21 de miliarde de franci elvețieni, Kühne a fost considerat unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din Europa.

Un ultim omagiu din partea liderilor din industrie

Vestea morții sale a stârnit un val de reacții din partea partenerilor de afaceri și a reprezentanților din mediul corporativ. Liderii grupului pe care l-a condus au subliniat impactul major pe care acesta l-a avut asupra întregului domeniu.

„Prin moartea lui Klaus-Michael, am pierdut un vizionar, un mare antreprenor și o persoană remarcabilă”, a declarat Jörg Wolle, președintele consiliului de administrație al Kühne+Nagel.

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Viziunea sa de expansiune a fost amintită și de actualul director executiv al companiei, care a evidențiat moștenirea lăsată echipei de management.

„Viziunea sa antreprenorială a fost întotdeauna ferm orientată spre viitor. El a provocat Kuehne+Nagel să gândească internațional, să urmărească noi oportunități și să meargă mereu înainte. Consiliul de Administrație și cu mine suntem profund conștienți de responsabilitatea noastră de a construi pe ceea ce a pus el în mișcare: să rămânem antreprenoriali, să îmbrățișăm schimbarea și să continuăm dezvoltarea companiei pentru viitor”, a afirmat CEO-ul Stefan Paul.

Respectul pentru întreaga sa carieră a depășit granițele propriei firme, fiind recunoscut la nivel global de alți executivi din domeniul lanțurilor de aprovizionare.

„Pentru cei dintre noi care ne-am dedicat o mare parte din viața profesională expedierii de mărfuri, logisticii și lanțurilor globale de aprovizionare, Klaus-Michael Kühne a fost una dintre figurile emblematice ale industriei noastre. Viziunea sa, spiritul antreprenorial, mentalitatea internațională și determinarea de a merge mereu înainte au ajutat la modelarea nu doar a Kuehne+Nagel, ci și a evoluției logisticii globale moderne”, a transmis Diego Gonzalez Skvasik, CEO al Sterker Group Logistics Brazil.

Averea va fi preluată de o fundație de caritate

În ultimii ani de viață, Klaus-Michael Kühne s-a retras din funcțiile executive direct operaționale, păstrând titlul de președinte de onoare și dedicându-se actelor filantropice. El a fondat o universitate de profil la Hamburg și a finanțat numeroase proiecte de cercetare și educație.

Neavând copii, miliardarul a lăsat dispoziții clare cu privire la succesiunea financiară. Întreaga sa avere colosală urmează să fie transferată către Fundația Kühne, entitate care va continua să susțină proiecte educaționale, culturale și de dezvoltare în domeniul logisticii. Omul de afaceri lăsa în urmă o moștenire industrială uriașă și pe soția sa, Christine.

Foto – Profiemdia

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