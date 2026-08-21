O nouă plecare de la Pro TV. Antonii Mangov a părăsit postul de televiziune după 7 ani

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Antonii Mangov a decis să plece de la Pro Tv după ce timp de șapte ani a ocupat postul de Director de Programe. Potrivit unui comunicat al postului de televiziune, acesta a hotărât să își dezvolte cariera în afara companiei.

Antonii Mangov pleacă de la Pro TV

Timp de șapte ani, Antonii Mangov a ocupat funcția de Director de Programe PRO TV, fiind responsabil de dezvoltarea strategiei de programe, precum și de consolidarea portofoliului de conținut. Prin viziunea, expertiza și implicarea sa constantă, Antonii a jucat un rol important în performanțele PRO TV și VOYO și în consolidarea poziției de lider de piață pe parcursul acestei perioade.

„După șapte ani extraordinari și plini de satisfacții în calitate de Director de Programe la PRO TV, am decis că a venit momentul potrivit să mă retrag din această poziție, din motive personale și din dorința de a mă concentra asupra următorului capitol din viața mea. Sunt profund recunoscător pentru încrederea, sprijinul și colaborarea de care am avut parte în toți acești ani și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună. A fost un privilegiu să lucrez alături de atât de mulți profesioniști talentați și dedicați și voi rămâne cu o profundă apreciere pentru această experiență și pentru numeroasele relații pe care le-am construit de-a lungul timpului”, a declarat Antonii Mangov.

Începând cu luna noiembrie, Antonii a decis să urmeze noi oportunități în afara companiei.

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Primele declarații ale lui Aleksandras Cesnavicius

În cadrul aceluiași comunicat, CEO-ul Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, i-a mulțumit lui Antonii Mangov pentru implicarea sa în dezvoltarea postului de televiziune.

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„Vreau să îi mulțumesc personal lui Tony pentru dedicarea și profesionalismul său și pentru tot ceea ce a adus companiei noastre în ultimii șapte ani. A fost o parte importantă a echipei noastre și a avut o contribuție reală și de durată la dezvoltarea businessului nostru. Îi suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes și împlinire în următorul capitol. Vom comunica, la momentul potrivit, mai multe informații despre numirea noului nostru Director de Programe”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Anunțul plecării lui Antonii Mangov vine la câteva zile după ce Sorin Kosz, redactor-șef pe zona de digital la Pro TV, a declarat că de la 1 septembrie va încheia colaborarea cu postul din Pache Protopopescu.

Sursă foto: PR

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