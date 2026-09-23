Nicușor Dan, discurs la Adunarea Generală ONU: ”Europa este ținta unui război hibrid. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă”

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Președintele Nicușor Dan susține un discurs în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a vorbit despre războiul purtat de Rusia în Ucraina, dar și despre faptul că România resimte efectele acestuia.

Nicușor Dan, discurs la Adunarea ONU. Ce a transmis despre Rusia

Șeful statului a ținut un discurs miercuri, la Adunarea Generală a ONU, afirmând că manipularea prin social media este o amenințare la adresa democrației care nu beneficiază de atenția pe care o merită.

„Este o onoare să mă adresez acestei Adunări. Și este o plăcere specială să fac acest lucru în SUA, o țară cu care România împarte o lungă legătură de prietenie, o națiune pe care românii o privesc cu respect și recunoștință, inclusiv pentru contribuția ei esențială la căderea Cortinei de Fier și deschiderea drumului țării mele către democrație și libertate”, a afirmat președintele țării.

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Nicușor Dan a continuat spunând că este necesar să atragă atenția asupra amenințării la adresa democrațiilor țărilor ONU.

„Ne aflăm la Națiunile Unite și voi vorbi despre relațiile între națiuni. Dar permiteți-mi mai întâi să atrag atenția asupra amenințării la dresa democrațiilor noastre care nu primește atenția pe care o merită: manipularea prin social media. Principiul fundamental al democrației este ‘o persoană, o voce, un vot’. Dar dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individuală nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată.

Iar dacă mii de conturi lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, îi descurajează pe alții să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată”, a spus Nicușor în discursul său.

„Trebuie să descurajăm amenințarea rusă”

Șeful statului și-a continuat discursul, vorbind despre agresiunea Rusiei față de Ucraina și a reiterat sprijinul României pentru țara vecină.

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„Reafirm angajamentele României pentru principiile Cartei ONU. Sunt cele care au transformat țara noastră. Milioane de români cunosc diferența dintre un sistem care oprimă și un sistem care încurajează dezvoltarea.

Companii mondiale de top și-au stabilit sedii în România. Cel mai important avantaj strategic al țării noastre sunt oamenii.

Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde de metri cubi de gaze în Marea Neagră.

Suntem la intersecția principalelor drumuri comerciale. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică cu cât se bazează pe cooperare.

Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune, ilegal, purtat împotriva Ucrainei de un membru al Consiliului de Securitate ONU. România simte direct efectele acestui război. România va fi alături de Ucraina, care acționează în legitimă apărare, atât timp cât va fi nevoie.

Ca răspuns la afectarea navigației libere în Marea Neagră, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a UE.

România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. România este un ferm susținător al Republicii Moldova și cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în UE. Europa este ținta unui război hibrid. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă”, a afirmat șeful statului.

Foto: Hepta

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