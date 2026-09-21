Cristian Tudor Popescu, critici la adresa lui Nicușor Dan, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru: „Cred că nu s-a consultat cu nimeni”

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Cristian Tudor Popescu critică desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier, considerându-l nepotrivit pentru gestionarea protestelor și pentru un contact direct cu publicul. Potrivit gazetarului, președintele Nicușor Dan era, în momentul desemnării, „scârbit și resemnat”.

Cristian Tudor Popescu critică nominalizarea lui Siegfried Mureșac în funcția de prim-ministru

Cristian Tudor Popescu, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, a declarat că Siegfried Mureșan, propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, nu este potrivit pentru a face față unor situații de criză socială, cum ar fi protestele.

„Are un discurs de corporatist politic, nu e de contact cu publicul”, a spus gazetarul la B1TV, citat de Libertatea.

Potrivit lui CTP, Siegfried Mureșan ar fi un lider eficient într-o altă Românie, „mult mai intrată în Europa”, fără probleme economice și sociale grave, precum șomajul sau creșterea prețurilor. Totuși, în contextul actual, gazetarul este sceptic că Mureșan ar putea să gestioneze proteste sau să rezolve problemele directe ale comunităților locale.

„Problema este că nu e un premier de contact cu publicul”, a subliniat acesta.

Cristian Tudor Popescu a criticat și modul în care președintele Nicușor Dan a ajuns la această decizie, considerând că liderul statului a acționat fără a se consulta cu partidele implicate în coaliție.

„A ales această soluție pentru care cred că nu s-a consultat cu nimeni. Poate doar cu vizirul lui de la Cotroceni…”, a comentat ironic CTP, referindu-se la consilierii președintelui.

Mai mult, gazetarul a remarcat atitudinea „scârbită, dezamăgită și resemnată” a lui Nicușor Dan în momentul anunțului oficial.

„Avea un aer de prohod, de înmormântare”, a spus acesta.

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Întârzierea care a prelungit criza politică

România se confruntă cu o criză politică de mai bine de patru luni, după ce, în 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În acest context, Cristian Tudor Popescu s-a întrebat de ce președintele a așteptat atât de mult pentru a face această nominalizare.

„De ce a fost nevoie să aștepte atâta vreme? Din moment ce consideră că domnul Mureșan e potrivit pentru funcția de premier…”, a punctat jurnalistul.

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În tot acest timp, încercările anterioare de formare a unui guvern au eșuat. Eugen Tomac, prima nominalizare a lui Nicușor Dan, și-a depus mandatul înainte de votul în Parlament, iar Adrian Veștea, a doua propunere, nu a reușit să obțină sprijinul necesar.

La rândul său, coaliția PSD-PNL s-a destrămat în aprilie 2026, lăsând o scenă politică fragmentată și o criză guvernamentală prelungită.

Siegfried Mureșan, vicepreședintele Parlamentului European, a acceptat propunerea de a deveni premier, anunțând acest lucru pe Facebook. Cu toate acestea, CTP consideră că lipsa lui de experiență în interacțiunea directă cu cetățenii și discursul „de corporatist politic” ar putea deveni un obstacol major în contextul tensiunilor sociale actuale.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

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