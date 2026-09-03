Nicușor Dan, vizită neanunțată în ședința CSM: „Să discutăm această problemă”

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Președintele Nicușor Dan a fost astăzi, 3 septembrie, într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a participat pentru prima oară la o ședință.

Nicușor Dan, apariție surpriză la ședința CSM

Șeful statului a participat neanunțat la o ședință a CSM. Aflat la prezidiu, alături de șefa CSM, Lia Savonea, Nicușor Dan le-a spus membrilor că, după ce se va institui un nou Guvern, ar fi un moment oportun să „discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția”.

Șeful statului a precizat că este un „susținător” el eficientizării relației dintre Parchet și Poliție și a spus că sistemul judiciar este „despre echilibru”.

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”Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la Parchetul General și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Și cred că oamenii care să facă asta, fiind parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente și echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării”, a spus președintele țării.

Totodată, Nicușor Dan a spus că este curios pe cine va propune procurorul general. El a continuat spunând că despre discutată această problemă.

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„Și sunt curios, domnule procuror general, pe cine propuneți. Și eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.

Cred că am ajuns cu toții la … avem experiența, maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Și eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației între Parchet și poliție. Bine, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă las să deliberați, să votați.”, a spus președintele României la începutul ședinței CSM.

De ce a venit la ședința CSM

După aproximativ 10 minute, șeful statului a ieșit din sală și a vorbit cu jurnaliștii care îl așteptau, spunându-le că a venit la ședința CSM doar pentru primul punct de pe ordinea de zi, care se referă la „procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunii de corupție săvârșite de magistrați”.

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Pe ordinea de zi a ședinței CSM se afla la punctul 1 ”Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

”Eu am venit doar pentru punctul unu, care se referă la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunii de corupție săvârșite de magistrați.

Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul Parchetului General, avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși doi. A mai fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Și e important, e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.

Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta. Este și parte din raportul pe stat de drept recent al Comisiei Europene. Și ce am mai spus în sală, am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea important să fie procuror cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune”, a declarat președintele.

Foto: Facebook/NicușorDan

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