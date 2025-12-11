Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a explicat momentul „M-a sunat Lia” din conferința Curții de Apel București (CAB) de joi, 11 decembrie. În timpul întâlnirii, organizate pentru a dezminți o parte dintre dezvăluirile din investigația „Justiția Capturată”, realizată de Recorder, vicepreședinta CAB, Ionela Tudor, i-a spus președintei CAB, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Când s-a întors, Tudor i-a șoptit lui Arsenie ce să le spună jurnaliștilor.

Lia Savonea, președinta ÎCCJ, prima reacție după momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”

Lia Savonea a explicat pentru Digi24 momentul în care vicepreședinta CAB Ionela Tudor îi comunică președintei Liana Arsenie că a fost contactată de „Lia” în timpul conferinței Curții de Apel București de joi, 11 decembrie. Președinta ÎCCJ susține că mesajul se referea la o întrebare legată de dosarul lui Marian Vanghelie, pe care aceasta a redirecționat-o către purtătorul de cuvânt al Curții de Apel București, adică Ionela Tudor.

Un videoclip publicat de Recorder surprinde momentul în care vicepreședinta Ionela Tudor îi comunică președintei Liana Arsenie că a fost contactată de „Lia”. Jurnaliștii susțin că acest episod ar fi o dovadă a influenței exercitate de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, asupra conducerii Curții de Apel București.

„Le-am zis doar că trebuie să clarificați lucrul ăsta”

Contactată de Digi24, Lia Savonea a declarat: „Am primit eu o întrebare la Curte legată de dosarul lui Vanghelie, dacă eu eram la Curte când s-a judecat dosarul. Am redirecționat mesajul purtătorului de cuvânt. Nu am urmărit, nu știam dinamica, le-am zis doar că trebuie să clarificați lucrul ăsta: Vedeți că e o întrebare pe care voi trebuie să o clarificați, era în contextul conferinței de presă”.

Ionela Tudor, care ocupă atât funcția de vicepreședinte al Curții de Apel București, cât și pe cea de purtător de cuvânt al instituției, a fost prezentă alături de președinta Liana Nicoleta Arsenie și de membrii Colegiului de conducere al instanței. Cu toate acestea, pe parcursul conferinței, doar Arsenie a luat cuvântul, în timp ce ceilalți membri au rămas în tăcere.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News