Nicușor Dan, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce Recorder a realizat ancheta Justiția Capturată, despre lacunele din sistemul judiciar românesc.

Ce spune Nicușor Dan despre ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc

Nicușor Dan a urmărit în întregime documentarul Justiția Capturată, realizat de Recorder, care prezintă lacunele din sistemul judiciar românesc.

Președintele României a felicitat realizatorii anchetei pentru că au adus „în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante”.

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție. În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante”, a scris șeful statului pe Facebook.

„Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”

Nicușor Dan este de părere că soluția la problemele ridicate în ancheta Recorder se află „tot în interiorul sistemului de justiție”.

Președintele a precizat că persoanele vinovate trebuie pedepsite tot de sistemul de justiție și că materialul Recorder prezintă și fapte, dar și opinii care trebuie probate.

„În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele. Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate”, a mai scris președintele.

În continuarea postării, liderul țării a transmis că se lucrează la un raport cu date despre deficiențele din sistemul de justiție.

„Așa cum am spus, am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit.

Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință. E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii”, a încheiat președintele.

