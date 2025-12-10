Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Voi solicita să fie examinate mai explicit”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după vizionarea noii anchete realizate de Recorder, care vizează lacunele din sistemul judiciar românesc. Oficialul a subliniat necesitatea investigării cazurilor de tergiversare intenționată din sistemul judiciar din România.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc

Radu Marinescu este de părere că trebuie făcută o analiză atentă asupra dosarelor penale care au fost tergiversate, după ce Recorder a realizat o anchetă care vizează deficiențele sistemului judiciar românesc. Ministrul Justiției consideră că trebuie descoperiți factorii care au dus la aceste tergiversări, dacă de vină sunt persoanele care se ocupă de cazuri sau alte împrejurări, cum ar fi complexitatea cazului sau numărul de persoane implicate.

„Trebuie făcută o analiză concretă pentru fiecare cauză în parte și văzut dacă este o chestiune care este obiectiv generată de complexitatea cauzei, de numărul persoanelor implicate, sau este o tergiversare culpabilă”, a declarat Radu Marinescu, pentru Digi24.

El a evidențiat că durata proceselor din România a fost recent evaluată de Comisia Europeană, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit repere clare privind progresele țării în acest domeniu. Ministrul a atras atenția că problema duratei procedurilor judiciare este una generală în multe țări din Uniunea Europeană.

„În Uniunea Europeană există o preocupare generală în foarte multe țări, pentru durata îndelungată a procedurilor”, a adăugat el.

„Dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să și răspundă”

În acest context, Marinescu a subliniat rolul Consiliului Superior al Magistraturii și al Inspecției Judiciare în evaluarea și sancționarea cazurilor de tergiversare culpabilă.

„Dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să și răspundă. Dacă sunt indicate chestiuni concrete, cazuri concrete de tergiversare, sigur că voi solicita să fie examinate mai explicit”, a afirmat ministrul.

Declarațiile ministrului vin pe fondul investigației Recorder, care a scos la iveală mărturii ale magistraților despre presiunile din sistemul judiciar.

Aceștia au dezvăluit amânări intenționate ale dosarelor de corupție până la prescrierea faptelor și transferuri ale judecătorilor pentru a împiedica soluționarea unor cazuri importante.

