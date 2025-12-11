Descoperire tulburătoare în Timiș. Zeci de bătrâni au fost găsiți cazați ilegal într-o casă, după ce căminul în care stăteau s-a închis pentru nereguli

Zeci de bătrâni au fost depistați că au fost mutați ilegal într-o locuință, după ce căminul în care erau cazați a fos închis în urma unor nereguli. Comitetul pentru Situații de Urgență Timiș s-a întrunit miercuri seara pentru a discuta cazul. În urma unui nou control, 90 de bătrâni au fost mutați în alte centre, dar și la alte spitale.

Zeci de bătrâni, ținuți într-o casă ilegal

Bătrânii au fost mutați ilegal într-o locuință după ce în căminul în care fuseseră internați s-au identificat mai mulți beneficiari decât locuri disponibile. Bătrânii au stat în condiții improprii, iar în urma unui nou control, 90 de bătrâni au fost fie mutați în alte centre, fie duși la spitale.

”Astăzi, 10 decembrie 2025, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş s-a întrunit în şedinţă extraordinară, pentru a analiza şi a lua hotărâri cu privire la măsurile ce se impun în vederea situaţiei constatate cu ocazia unor verificări efectuate în data de 08 decembrie 2025 de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş. Verificările au fost efectuate la Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» din comuna Lenauheim, nr. 604, judeţul Timiş, aparţinând furnizorului de servicii sociale S.C. Schwabenhause Diana SRL.

Din documentaţia pusă la dispoziţie echipelor de control au rezultat o serie de neconformităţi constatate faţă de prevederile legislaţiei din domeniul asistenţei sociale, fiind emisă decizia de retragere în regim de urgenţă a Licenţei de funcţionare pentru serviciul social al căminului pentru persoane vârstnice mai sus menţionat”, se precizează într-un comunicat de presă, de miercuri seară, al Prefecturii Timiş.

Căminul de bătrâni trebuia să comunice zilnic către AJPIS cum a rezolvat problema, însă acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care a urmat un nou control.

Ce decizii au luat autorităților

Prefectul județului Timiș, Elena Micicoi, a convocat de urgență CJSU Timiș, în urma căruia a fost emisă hotărârea prin care au fost relocate 90 de persoane, după cum urmează:

„- relocarea unui număr de 90 de persoane, identificate în cele două locaţii, după cum urmează: 40 de persoane la Căminul pentru persoane vârstnice Art Senior Timişoara, 25 de persoane la Căminul pentru persoane vârstnice Graceful Living Foeni, 6 persoane la Căminul de bătrâni Casa Adam Muller Gutenbrun Timişoara, 5 persoane la Căminul de bătrâni Casa Adam Muller Gutenbrun Bacova, 5 persoane la Căminul pentru persoane vârstnice Comloşu Mare;

în urma evaluărilor echipajelor SAJ Timiş şi ISU Timiş s-a decis transferul şi internarea a 9 persoane în spitale din judeţ, urmând ca, după ce vor fi externate, să fie preluate de serviciile sociale ale DGASPC Timiş;

– finanţarea serviciilor va fi realizată de către Consiliul Judeţean Timiş, având la bază prevederile legislaţiei în vigoare, în situaţii de urgenţă;

– monitorizarea situaţiei se va efectua de către AJPIS Timiş, DSP Timiş, DGASPC Timiş;

– AJPIS Timiş va face informări zilnice către prefectul judeţului Timiş, până la finalizarea procedurilor de identificare a aparţinătorilor.

Polițiștii și inspectorii DGASPC Timiș au descoperit într-o locuință 76 de bătrâni cazați în condiții improprii și în mod ilegal, după ce căminul în care erau internați a fost închis. Locuința aparține directoarei căminului închis.

