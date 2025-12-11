Fostă judecătoare, noi acuzații la adresa Liei Savonea: „Corupția din justiție funcționează perfect”

Fosta judecătoare Daniela Panioglu a adus noi acuzații împotriva Liei Savonea, după ancheta Recorder. Aceasta a povestit cum dosarele importante ajung să se rescrie, totul petrecându-se într-o „structură piramidală”, ce ar fi condusă de președinta Înaltei Curți.
Judecătoarea Daniela Panioglu, despre corupția din justiție
Fosta judecătoare Daniela Panioglu, care a activat la Curtea de Apel București, a lansat acuzații grave la adresa sistemului judiciar din România, susținând că acesta este controlat de o structură piramidală condusă de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți. Într-un interviu acordat Euronews, Panioglu a declarat că anumite dosare penale sensibile sunt influențate de factori externi.
„Este o structură piramidală în vârful căreia se află un lider care, extrem de meticulos și în timp, a reușit să acapareze tot sistemul judiciar. Se numește Savonea Lia”, a afirmat Panioglu.
Fosta judecătoare a subliniat că persoane cheie ar fi fost plasate în poziții de conducere pentru a exercita presiuni asupra altor judecători, influențând astfel desfășurarea unor dosare de corupție.
Panioglu a adus în discuție și experiența sa cu dosare celebre, precum cele ale lui Puiu Popoviciu și Lucian Duță. Ea a explicat că schimbările în componența completelor de judecată pot duce la tergiversarea proceselor până la prescrierea faptelor.
„Noua metodă (n.r.: de repartizare a dosarelor) este direct pe față, prin colegiul de conducere”, a declarat ea pentru publicația menționată anterior.
Lia Savonea a subliniat că nu intenționează să legitimeze ceea ce consideră a fi „ambiguități și insinuări”, indiferent de sursa acestora, chiar dacă provin din interiorul sistemului judiciar.
În contextul acestor dezvăluiri, câteva sute de persoane au protestat miercuri seară, pe 10 decembrie, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de problemele grave din justiția românească și față de deciziile controversate ale unor magistrați, expuse în documentarul Recorder. Protestatarii au cerut inclusiv demisia șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție.
