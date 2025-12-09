  MENIU  
Home > Vedete > O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o

O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

După ce două foste gimnaste i-au adus acuzații grave Cameliei Voinea și au apărut clipuri în care aceasta își agresează verbal fiica, o altă sportivă susține că a fost lovită, în repetate rânduri, de antrenoare. Mama fetei a vorbit deschis despre felul în care a mers să o confrunte pe Voinea, dar s-a lovit de nepăsare.

Noi acuzații împotriva Cameliei Voinea

O altă gimnastă a lansat acuzații grave la adresa Cameliei Voinea. Fata spune că a trăit experiențe traumatizante în sala de gimnastică, iar mama ei povestește cum a încercat să o confrunte pe antrenoare, dar s-a lovit de un zid.

Femeia a aflat de abuzurile împotriva fiicei sale în timpul unei vizite a surorii sale, care i-a făcut baie fetiței.

„Vă spun doar atât. La un moment dat, pe 1 septembrie 2016, îmi aduc aminte și azi ziua, când sora mea era aici, în vacanță, iar noi eram la muncă, a intrat cu ea la duș ca să o spele. Și când a văzut vânătăile, urmele de pe piele, mi-a scris că nu se poate să fie de la căzături. Mi-a trimis și poze. Vi le dau și dvs. Din păcate, nu am vrut să merg la IML (n.r. Institutul Național de Medicină Legală), ca să scot certificat”, a mărturisit mama gimnastei bătute potrivit Golazo.ro.

Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Recomandarea zilei

Femeia a mers să vorbească cu Camelia Voinea, dar nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile.

„Am sunat civilizat, pe la 8-9 seara, și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele… nu vreau să le mai văd. Fiica mea mi-a spus, peste mulți ani, că a început s-o bată și mai tare. Pentru că le învăța să nu povestească acasă. Deci mai rău am făcut…”, a mai spus mama gimnastei.

Scandal de proporții în Franța, cu Brigitte Macron în rolul principal. Prima doamnă a stârnit furia a milioane de femei, cu o remarcă controversată! Incredibil ce a putut să spună! „E timpul ca soții Macron să plece”
Scandal de proporții în Franța, cu Brigitte Macron în rolul principal. Prima doamnă a stârnit furia a milioane de femei, cu o remarcă controversată! Incredibil ce a putut să spună! „E timpul ca soții Macron să plece”
Recomandarea zilei

Citește și: Reacția lui Ion Țiriac la filmările în care Camelia Voinea o abuzează verbal pe fiica ei, Sabrina Voinea: „Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care…”

Citește și: Camelia Voinea, prima reacție după acuzațiile de abuz aduse de gimnaste. Ce spune Sabrina Voinea despre mama sa: „E singura care știe drumul”

Cum a reacționat Camelia Voinea când a fost confruntată

Femeia a menționat că, atunci când a confruntat-o pe Camelia Voinea, antrenoarea nu a avut niciun fel de reacție.

„Nicio reacție, nicio reacție, de niciun fel. Pentru că nu e OK, nu e om”, a subliniat ea.

Plângerile au ajuns și la conducerea clubului Farul Constanța, dar nici de aici nu a venit nicio reacție.

Fosta gimnastă spune că simte și în prezent efectele agresiunilor la care a fost supusă: „Bătăi pe care le simt și acum”.

„La un concurs am ratat și nu mă putea lovi acolo, pentru că era lume. Și m-a luat de mână, ca și când îmi vorbea și zâmbea, și și-a înfipt unghiile în carnea mea”, a povestit gimnasta ce a fost antrenată de Camelia Voinea.

Mama fetei a mers la sala de antrenamente pentru a o confrunta direct pe antrenoare.

„La un moment dat m-am dus la sală, ca să o confrunt pe antrenoare. I-am zis că nu se mai poate așa și că-mi iau fiica de la gimnastică. «Și ce, acum o să stau să mă rog de ea? Că o fi Nadia Comăneci?!». Nu e, dar e fiica mea și nu vă permit să dați în ea. Credeți-mă, sunt o persoană destul de aprigă la furie, dar această situație m-a făcut să fiu un om atât de… nu am avut reacțiile pe care ar fi trebuit să le am. Nu am avut reacția de a o strânge de gât. Soțul meu nu a vrut să intre în sala ca să nu recurgă la vreun gest… Eu am rămas fără reacție. Cred că m-am gândit că e clar că așa funcționează lucrurile”, a mai povestit mama gimnastei agresate.

Citește și: Oana Roman, mesaj pentru Sabrina Voinea, după ce a urmărit imaginile în care gimnasta a fost abuzată verbal de mama ei: „Ce am văzut acolo este tortură. Este o infracțiune care trebuie pedepsită”

Citește și: Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”

Sportiva, obligată să se antreneze în pofida unei accidentări

Fosta gimnastă povestește cum, la un moment dat, s-a accidentat în timpul antrenamentului. Camelia Voinea nu doar că nu a băgat-o în seamă, dar a forțat-o să continue antrenamentul.

 „Am căzut în cap pe marginea bârnei. Apoi pe jos. Ea n-a venit la mine să vadă dacă sunt bine. Am stat un pic jos, apoi am încercat să mă ridic singură și în momentul acela am văzut că eu nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Absolut nimic, nici mâna, nici piciorul, mergeam într-o parte. Ea nu m-a crezut, zicea că eu mă prefac și de fapt n-am nimic. Așa că m-a pus în continuare… m-a pus după la sărituri pentru că mai aveam o oră jumătate de antrenament și așa l-am făcut pe tot. Am simțit ceva la omoplatul stâng. Încă simt oarecum și acum. Atunci mă durea destul de tare omoplatul stâng. Și acum, dacă aș vrea să mă întind mai mult cu mâna stângă, nu pot, simt ca un junghi”, a povestit gimnasta.

„E departe de omenie (n.r. Camelia Voinea). V-am spus că nu poate fi numit om. Dacă mă întâlnesc cu ea prefer să nu mă respect pe mine și să nu-i dau nici un salut. Nici măcar un scuipat nu merită!”, a adăugat mama gimnastei.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Fanatik
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
GSP.ro
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Băsescu: România riscă să fie forțată să vândă active strategice din cauza datoriilor
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Pârtii de schi de vis
BOMBĂ după moartea Rodicăi Stănoiu. Anunțul ȘOC făcut de prietena ei. Fosta ministră era căsătorită de 5 ani cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani: A fost dorința ei să nu mai fie discuții pe moștenire

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume
Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume
Oana Ioniță, declarații emoționante despre fiul ei. "Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine!" Ce se întâmplă în viața lui Max
Oana Ioniță, declarații emoționante despre fiul ei. "Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine!" Ce se întâmplă în viața lui Max
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Horoscop mâine, 10 decembrie. Se va plânge! Zi de coșmar pentru 3 zodii, de mult nu le-a mers așa rău!
Elle
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026
Cum încep zodiile noul an. Surprizele astrelor pentru 2026
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată
Observator News
O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimum 6 salarii compensatorii
O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimum 6 salarii compensatorii
Libertatea pentru Femei
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce substanțial riscul de atac de cord. Ar trebui să o bei zilnic!
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce substanțial riscul de atac de cord. Ar trebui să o bei zilnic!
Cel mai eficient tratament pentru o boală mortală pe care medicii l-au văzut vreodată
Cel mai eficient tratament pentru o boală mortală pe care medicii l-au văzut vreodată
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cum se refac tumorile?
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cum se refac tumorile?
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran într-un rol nou. Ce a spus după prima apariție ca jurat la Pro TV
Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran într-un rol nou. Ce a spus după prima apariție ca jurat la Pro TV
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton