O altă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. Ce s-a întâmplat când mama fetei a confruntat-o

După ce două foste gimnaste i-au adus acuzații grave Cameliei Voinea și au apărut clipuri în care aceasta își agresează verbal fiica, o altă sportivă susține că a fost lovită, în repetate rânduri, de antrenoare. Mama fetei a vorbit deschis despre felul în care a mers să o confrunte pe Voinea, dar s-a lovit de nepăsare.

Noi acuzații împotriva Cameliei Voinea

O altă gimnastă a lansat acuzații grave la adresa Cameliei Voinea. Fata spune că a trăit experiențe traumatizante în sala de gimnastică, iar mama ei povestește cum a încercat să o confrunte pe antrenoare, dar s-a lovit de un zid.

Femeia a aflat de abuzurile împotriva fiicei sale în timpul unei vizite a surorii sale, care i-a făcut baie fetiței.

„Vă spun doar atât. La un moment dat, pe 1 septembrie 2016, îmi aduc aminte și azi ziua, când sora mea era aici, în vacanță, iar noi eram la muncă, a intrat cu ea la duș ca să o spele. Și când a văzut vânătăile, urmele de pe piele, mi-a scris că nu se poate să fie de la căzături. Mi-a trimis și poze. Vi le dau și dvs. Din păcate, nu am vrut să merg la IML (n.r. Institutul Național de Medicină Legală), ca să scot certificat”, a mărturisit mama gimnastei bătute potrivit Golazo.ro.

Femeia a mers să vorbească cu Camelia Voinea, dar nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile.

„Am sunat civilizat, pe la 8-9 seara, și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele… nu vreau să le mai văd. Fiica mea mi-a spus, peste mulți ani, că a început s-o bată și mai tare. Pentru că le învăța să nu povestească acasă. Deci mai rău am făcut…”, a mai spus mama gimnastei.

Citește și: Reacția lui Ion Țiriac la filmările în care Camelia Voinea o abuzează verbal pe fiica ei, Sabrina Voinea: „Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care…”

Citește și: Camelia Voinea, prima reacție după acuzațiile de abuz aduse de gimnaste. Ce spune Sabrina Voinea despre mama sa: „E singura care știe drumul”

Cum a reacționat Camelia Voinea când a fost confruntată

Femeia a menționat că, atunci când a confruntat-o pe Camelia Voinea, antrenoarea nu a avut niciun fel de reacție.

„Nicio reacție, nicio reacție, de niciun fel. Pentru că nu e OK, nu e om”, a subliniat ea.

Plângerile au ajuns și la conducerea clubului Farul Constanța, dar nici de aici nu a venit nicio reacție.

Fosta gimnastă spune că simte și în prezent efectele agresiunilor la care a fost supusă: „Bătăi pe care le simt și acum”.

„La un concurs am ratat și nu mă putea lovi acolo, pentru că era lume. Și m-a luat de mână, ca și când îmi vorbea și zâmbea, și și-a înfipt unghiile în carnea mea”, a povestit gimnasta ce a fost antrenată de Camelia Voinea.

Mama fetei a mers la sala de antrenamente pentru a o confrunta direct pe antrenoare.

„La un moment dat m-am dus la sală, ca să o confrunt pe antrenoare. I-am zis că nu se mai poate așa și că-mi iau fiica de la gimnastică. «Și ce, acum o să stau să mă rog de ea? Că o fi Nadia Comăneci?!». Nu e, dar e fiica mea și nu vă permit să dați în ea. Credeți-mă, sunt o persoană destul de aprigă la furie, dar această situație m-a făcut să fiu un om atât de… nu am avut reacțiile pe care ar fi trebuit să le am. Nu am avut reacția de a o strânge de gât. Soțul meu nu a vrut să intre în sala ca să nu recurgă la vreun gest… Eu am rămas fără reacție. Cred că m-am gândit că e clar că așa funcționează lucrurile”, a mai povestit mama gimnastei agresate.

Citește și: Oana Roman, mesaj pentru Sabrina Voinea, după ce a urmărit imaginile în care gimnasta a fost abuzată verbal de mama ei: „Ce am văzut acolo este tortură. Este o infracțiune care trebuie pedepsită”

Citește și: Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”

Sportiva, obligată să se antreneze în pofida unei accidentări

Fosta gimnastă povestește cum, la un moment dat, s-a accidentat în timpul antrenamentului. Camelia Voinea nu doar că nu a băgat-o în seamă, dar a forțat-o să continue antrenamentul.

„Am căzut în cap pe marginea bârnei. Apoi pe jos. Ea n-a venit la mine să vadă dacă sunt bine. Am stat un pic jos, apoi am încercat să mă ridic singură și în momentul acela am văzut că eu nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Absolut nimic, nici mâna, nici piciorul, mergeam într-o parte. Ea nu m-a crezut, zicea că eu mă prefac și de fapt n-am nimic. Așa că m-a pus în continuare… m-a pus după la sărituri pentru că mai aveam o oră jumătate de antrenament și așa l-am făcut pe tot. Am simțit ceva la omoplatul stâng. Încă simt oarecum și acum. Atunci mă durea destul de tare omoplatul stâng. Și acum, dacă aș vrea să mă întind mai mult cu mâna stângă, nu pot, simt ca un junghi”, a povestit gimnasta.

„E departe de omenie (n.r. Camelia Voinea). V-am spus că nu poate fi numit om. Dacă mă întâlnesc cu ea prefer să nu mă respect pe mine și să nu-i dau nici un salut. Nici măcar un scuipat nu merită!”, a adăugat mama gimnastei.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News