Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”

Aris Melkior a vorbit despre sora lui, Alexia Eram. Cu toate că mai există divergențe între ei, cei doi se iubesc și lucrează foarte bine împreună când vine vorba despre campanii și proiecte. Cei doi copii ai Andreei Esca profită de pe urma carismei și popularității lor pentru a scoate bani frumoși. Iată ce spune Aris despre sora lui.

Aris își ajută sora la campanii

Aris își susține sora și o ajută ori de câte ori are ocazia. Așa a fost cazul și acum, când Alexia și-a lansat noua colecție de haine Margot. Aris a spus că este mândru de sora ei și de cât de bine și-a organizat singură evenimentul.

“O susțin pe Alexia în orice face! La primul eveniment eram acolo și am ajutat-o toată ziua dar a fost foarte greu. De data asta a făcut totul singură, nu mă așteptăm să fie așa aici. E o fată muncitoare și o soră de care să fiu mândru. Sunt destul de mândru de ea! Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună. Alexia se enervează foarte repede și pe mine mă amuză când se enervează!”, a povestit Aris Melkior pentru Click.

El a vorbit despre noua colecție de haine a surorii sale, spunând că sunt scumpe, dar de o calitate foarte bună.

“Am primit 2-3 tricouri dar cam atât, sunt foarte scumpe și e calitate foarte bună. Mi-a zis să îmi cumpăr și chiar asta o să fac!”, a mai spus Aris.

A fost în Paris cu Alexia

El a fost în vacanță în Paris cu sora lui și a declarat că s-a simțit atât de bine, încât ar vrea să meargă și în America, atunci când se va organiza mai bine cu timpul liber.

Aris a mărturisit că ar vrea să fie mai serios și mai concentrat pe treaba pe care o are de făcut.

“Se pare că merge totul cum trebuie și sunt un băiat destul de norocos momentan! Poate că îmi doresc să fiu un pic mai serios și mai focusat pe treaba pe care o am! Mai am și puțin timp liber printre ceea ce fac și îmi doresc să mă organizez bine”, a mai adăugat fiul Andreei Esca.

Aris și Alexia au participat împreună la America Express, unde au făcut o echipă pe cinste. Cei doi au ajuns până în marea finală, însă echipa formată din Laura Giurcani și Sânziana Negru a câștigat marele premiu.

