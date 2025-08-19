Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii: „Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”

Andreea Esca a plecat cu soțul și cei doi copii în concediu la socri. Părinții lui Alexandre Eram locuiesc la Paris, dar au o casă de vacanță la Nisa. În mediul online, prezentatoarea știrilor Pro TV a împărtășit mai multe imagini cu vila cu piscină, stârnind admirația urmăritorilor ei.

Andreea Esca, în vacanță la socri, cu soțul și cei doi copii

Andreea Esca (52 de ani) a plecat cu soțul, Alexandre Eram (55 de ani), și cei doi copii ai lor, Alexia Eram (24 de ani) și Aris Eram (22 de ani), în concediu la socri, la Nisa. Casa de vacanță a socrilor știristei are un design pitoresc, piesa de rezistență a vilei fiind piscina din curte.

„Bunici, părinți, copii. Viața la țară. La țara bunicilor lui Aris și Alexiei, din partea lui Alexandre. Nu e rău nici la ei. Păcat că nu venim mai des la Nisa, de obicei îi vizităm la Paris… Mie îmi place foarte mult aici. E un loc care îmi amintește de tinerețe… Acum realizez că aveam vârsta Alexiei când am venit aici prima dată… Și tot în această grădină am făcut petrecerea de după botezul Alexiei. Ce amintiri dragi”, a scris Andreea Esca în mediul online, în dreptul mai multor imagini.

„Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”

Urmăritorii știristei au reacționat în secțiunea de comentarii.

„Ce frumos e să ai bunici la Nisa care au casă cu piscină”, a comentat influencerița Sînziana Iacob în dreptul postării.

„Cum e să zici «hai la bunici la Nisa»? Sunteți superbi, o familie minunată, să vă bucurați din plin de tot ce aveți”, a fost un alt comentariu.

„Amândoi bunicii sunt foarte cool”, a comentat altcineva. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

„Mă puteți adopta, vă rog?! Sunt deja mare, am și job, mă întrețin. M-am măritat, am și copil, l-am educat, e manierat, vorbește frumos, suntem de treabă. Ne adoptați și pe noi?!”, a fost un alt mesaj.

Iubitul Alexiei Eram, în vacanță la bunicii ei din partea tatălui

Alături de familia Esca-Eram se află și iubitul Alexiei Eram, cunoscut în mediul online drept Tonghi. Mama influenceriței a publicat pe Instagram o fotografie înduioșătoare cu fiica ei la brațul iubitului său. Vezi imaginea în galeria foto de mai sus!

În octombrie 2024, Ilinca Vandici și Teo Trandafir spuneau în emisiunea lor, „Follow Us!”, că iubitul Alexiei Eram ar fi antreprenor și ar deține o firmă de articole sportive. Tânărul are profilul de Instagram privat și despre el nu se cunosc alte informații.

