Alexia Eram, pictorial incendiar cu ocazia zilei de naștere. Ședința foto în sutien și șosete care a stârnit un val de reacții. „La mulți ani mie!”

Alexia Eram a împlinit 25 de ani pe 31 august 2025 și a ales să marcheze momentul cu o ședință foto care a atras toate privirile. Fiica celebrei prezentatoare Andreea Esca și a omului de afaceri Alexandre Eram a demonstrat, încă o dată, că știe cum să îmbine rafinamentul cu îndrăzneala, într-un stil care o definește.

Look provocator și mesaj personal: „La mulți ani mie!”

Într-o serie de imagini postate pe Instagram, Alexia apare purtând doar un sutien, o pereche de pantaloni scurți și o pereche de șosete, într-un decor minimalist, cu lumânări și tort aniversar. Machiajul profesional și părul lung, cu extensii, au completat apariția care a stârnit reacții intense în mediul online.

„La mulți ani mie!!!! 25. Vă mulțumesc pentru toate urările! Vă iubesc!”, a scris Alexia în dreptul fotografiilor care au adunat mii de aprecieri și comentarii.

Andreea Esca, mesaj plin de tandrețe pentru fiica sa

Printre urările primite, cea mai emoționantă a venit din partea mamei sale, Andreea Esca, care nu ratează niciodată ocazia de a-și exprima public dragostea față de Alexia. Pe Facebook, jurnalista a postat o fotografie cu fiica sa, însoțită de un mesaj plin de umor și afecțiune:

„25! Și ai rămas la fel. Ai sunat când s-a crăpat de zi, să mă trezesc, pentru că: ‘e jour, nu e nuit’. Singura diferență, față de acum 20 de ani, e că nu mi-ai mai deschis ochii cu degetele. Te iubește mama cu tot, cu sufletul tău de om bun și cu energia ta de rachetă! La mulți ani ”.

Vacanță exclusivistă în Mykonos

Deși ședința foto a fost realizată în București, Alexia își petrece aniversarea în Mykonos, alături de iubitul ei. Cei doi se bucură de zile de relaxare în unele dintre cele mai exclusiviste locații de pe insulă, între plaje elegante și restaurante de lux.

După despărțirea de Mario Fresh, care a marcat finalul unei relații de opt ani, Alexia Eram pare să fi regăsit echilibrul emoțional alături de noul său iubit, Tonghi. Relația lor a fost inițial discretă, dar în ultimele luni cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, asumându-și public povestea de dragoste. Prima apariție oficială a cuplului a avut loc la ELLE New Media Awards 2025, unde au atras toate privirile prin ținutele lor stylish și atitudinea relaxată. Alexia a optat pentru un look sporty-chic, în timp ce Tonghi a completat perfect vibe-ul evenimentului cu o ținută casual, dar atent aleasă. Cei doi au fost surprinși zâmbind și interacționând cu invitații, demonstrând o chimie evidentă și o complicitate care i-a transformat rapid într-un cuplu urmărit de public.

În paralel, Alexia a fost văzută în vacanță la Milano alături de Tonghi, unde au participat împreună la concertul lui Justin Timberlake. Imaginile postate pe rețelele sociale au confirmat apropierea dintre ei, iar fanii au reacționat cu entuziasm, felicitând-o pentru noul început. Deși nu a oferit prea multe detalii în interviuri, Alexia a mărturisit că se simte bine pe plan personal, lăsând să se înțeleagă că relația cu Tonghi îi aduce stabilitate și bucurie.

Foto – Instagram

