Cum a răspuns Mario Fresh după ce a fost întrebat ce ar face dacă Alexia Eram ar avea nevoie de ajutorul lui: „Mă pui într-o situaţie foarte delicată”

După despărțirea lor în urmă cu un an, Mario Fresh și Alexia Eram continuă să fie în atenția publicului, iar recent, cântărețul a oferit un răspuns surprinzător la întrebarea despre cum ar reacționa dacă fosta lui iubită ar avea nevoie de ajutorul său. Răspunsul său, sincer dar complicat, a ridicat multe semne de întrebare și a adus în prim-plan detalii neașteptate despre relația lor și despărțirea care a avut loc după aproape opt ani de iubire. Ce a spus Mario Fresh despre posibilitatea de a ajuta o fostă iubită în momente de nevoie și ce s-a ascuns în spatele acestei reacții?

Mario Fresh şi Alexia Eram, o dragoste transformată în obsesie

Mario Fresh și Alexia Eram au avut o relație de opt ani, iar în perioada în care au fost împreună, cei doi s-au afișat adesea pe rețelele sociale, împărtășind momente romantice și intimite cu fanii lor. După o cerere în căsătorie într-o vacanță de vis, în Grecia, totul părea să se îndrepte către un viitor împreună. Însă, în luna septembrie a anului trecut, cuplul a anunțat oficial despărțirea, iar fanii au rămas șocați de această decizie bruscă.

Mario Fresh a explicat că sentimentele dintre ei s-au schimbat treptat, iar dragostea s-a transformat în obsesie, ceea ce a făcut ca relația să devină tot mai dificilă.

„A fost mare și a fost reală, cât a fost (n.r. dragostea lor), dar și când am trecut la celălalt nivel, de am transformat dragostea în ceva obositor, apoi a fost o obsesie, după care s-a transformat în nimic”, a mărturisit artistul. După despărțire, cei doi s-au mai întâlnit de câteva ori, dar au stabilit că nu există nicio posibilitate de a se împăca.

Ce a răspuns Mario Fresh când a fost întrebat despre ajutorul acordat lui Alexia

Recent, Mario Fresh a fost invitat în cadrul unui podcast al lui Bursucu, iar discuția s-a îndreptat spre o întrebare foarte delicată: Cum ar reacționa dacă Alexia Eram ar avea nevoie de ajutorul său? Răspunsul lui Mario a fost unul destul de complicat și sincer, dar și destul de dur în același timp.

„Mă pui într-o situație foarte delicată să spun acum treaba asta. Are un bărbat acasă. Să meargă bărbatul ei, de ce să merg eu?!”, a spus Mario Fresh, arătând că, deși între ei nu mai există o relație romantică, ar fi ciudat pentru el să fie implicat în ajutorul acordat fostei iubite, având în vedere că aceasta este acum într-o altă relație.

Totuși, artistul a adăugat că, dacă ar fi vorba de o situație specială în care doar el ar putea ajuta, ar face-o, dar ar fi totul într-un context clar, fără implicări emoționale.

„Dacă ar fi fost să fie singură, să avem un alt deznodământ, cu siguranță. Suntem oameni, dacă are nevoie cu siguranță de un lucru, de un favor din partea mea și doar eu pot să-l fac și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da. L-aș face. Dar dacă mă chemi să-ți aduc pastile că nu are cine să-ți aducă pastile, găsești…”, a continuat Mario Fresh, clarificând că este dispus să ajute, dar într-un mod pur pragmatic.

Mario Fresh a făcut clar că, deși nu mai există o relație romantică între el și Alexia, nu ar refuza ajutorul dacă situația ar fi una în care doar el ar putea interveni.

„Dacă doar eu pot să fac asta, sunt acolo, normal”, a spus artistul, lăsând de înțeles că, deși nu mai formează un cuplu, rămân oameni și pot să ajute în momente de nevoie. Însă, ceea ce este evident este că Mario nu mai vrea să se implice în viața lui Alexia dincolo de aceste situații limitate.

S-a implicat Andreea Esca în relaţia dintre Mario Fresh şi Alexia Eram?

Mario Fresh a fost întrebat de Bursucu dacă de-a lungul relaţiei lui cu Alexia Eram, dacă Andreea Esca a intervenit vreodată între cei doi. Mai mult de atât, artistul a mărturisit faptul că şi acum se înţelege foarte bine cu părinţii Alexiei.

„Să știi că nu s-a implicat. Ne-a lăsat în pace să ne facem treburile. Am rămas în relație bună cu familia ei, 100%. Respectul este enorm, cel mai mare. Am mai avut prostioare pe care le-am făcut de-a lungul timpului, în opt ani, de exemplu când m-am bătut cu Jador. M-au luat precum copilul lor’, a spus Mario Fresh pe YouTube.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

