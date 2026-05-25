Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Esca vrea să își deschidă un proiect special în Porumbacu de Sus, unde deține deja o pensiune alături de familia ei. Vedeta de la PRO TV a arătat deja imagini cu viitorul „Cămin Cultural” pe care ăl va deschide la vară și a vorbit despre planurile pe care le are pentru spațiul dedicat artei, comunității și întâlnirilor dintre oameni.

Andreea Esca, un nou proiect pentru comunitatea din Porumbacu de Sus

Andreea Esca lucrează la un nou proiect în care s-a implicat alături de familia ei, în Porumbacu de Sus. Ea vrea să deschidă un spațiu modern, dedicat artei, comunităților și evenimentelor creative.

Spațiul este construit în apropierea pensiunii pe care o deține în zonă. Așa-zisul „Cămin Cultural” se va numi „A lu Escana” și povestea numelui este una simpatică. „A lu Escana” era răspunsul pe care îl dădea vedeta când era întrebată pe uliță a cui este.

Spațiul își va deschide porțile în vara asta, iar prezentatoarea este nerăbdătoare să organizeze întâlniri culturale, ateliere pentru copii și adulți și întâlniri creative.

Citește și: Cum a apărut Andreea Esca la Cannes 2026. Prezentatoarea de la PRO TV a atras toate privirile

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, ale unui Cămin Cultural, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii.

Locul se va numi A ‘lu Escana , @a_lu_escana, pentru că așa răspundeam eu, în copilărie, pe uliță, când mă mai întreba câte cineva: A cui ești tu, copilă? O să vă țin la curent, cu mare drag, dar și cu multe emoții!”, a scris Andreea Esca pe rețelele sociale.

De unde a venit ideea proiectului

Andreea Esca și soțul ei au deschis o pensiune în Porumbacu de Sus în urmă cu câțiva ani. Vedeta a decis că este cazul să investească și într-un spațiu cultural pentru localnici și turiști. Totul a pornit de la o vizită în Germania.

Citește și: Andreea Esca, prin ochii fiicei sale, Alexia Eram: „Nu aș alege niciodată un alt model”

„Această fereastră este una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025. Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă în iunie 2024, când în timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de München un loc care mi-a plăcut foarte mult și pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure.

Urmărește-ne pe Google News