Andreea Esca a reușit să slăbească 9 kilograme eliminând câteva alimente din meniul ei. Cum arată acum dieta jurnalistei

Andreea Esca, figura emblematică a știrilor Pro TV, a dezvăluit secretul siluetei sale constante: disciplina alimentară și sportul. În 9 luni, și-a adaptat dieta și a slăbit 9 kilograme, renunțând la câteva alimente.

De peste trei decenii, Andreea Esca este figura emblematică a știrilor Pro TV, inspirând femeile din România prin stilul său sofisticat și carisma aparte. La 53 de ani, vedeta menține un echilibru remarcabil în ceea ce privește silueta, iar secretul ei constă într-o disciplină riguroasă și alegeri alimentare bine gândite.

Jurnalista evită dietele stricte, preferând să își adapteze alimentația nevoilor personale. În 2025, știrista a reușit să slăbească 9 kilograme în doar 9 luni printr-o metodă simplă: eliminarea anumitor alimente și respectarea unui program de mișcare. Printre alimentele excluse se numără pâinea, pastele, cartofii, pizza și dulciurile.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus”, a declarat Andreea într-un interviu, subliniind că fericirea este cheia unui aspect radiant.

Jurnalista promovează un stil de viață sănătos

În ciuda programului încărcat, Andreea Esca găsește timp pentru activitate fizică, promovând un stil de viață sănătos.

„Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da reţeta. Și atunci vă doresc să o găsiţi, să ştiţi că, dacă veţi face, dacă veţi trăi lucruri care vă fac fericite, se va vedea. Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului”, a adăugat ea.

Acordând atenție atât sănătății interioare, cât și aspectului exterior, vedeta demonstrează că o abordare echilibrată poate aduce rezultate remarcabile.

Sursă foto: Instagram, Facebook

