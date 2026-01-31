Secretul siluetei Crinei Abrudan. Vedeta a dezvăluit ce alimente a eliminat din dieta sa

La 47 de ani, Crina Abrudan impresionează cu o siluetă de invidiat. Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a renunțat la câteva alimente pentru a se asigura că își păstrează nu doar sănătatea, dar și formele ideale.

Dieta Crinei Abrudean

La 47 de ani, Crina Abrudan impresionează prin silueta sa impecabilă și vitalitatea de invidiat, rezultat al unui stil de viață sănătos și al unor schimbări alimentare asumate. Fosta prezentatoare TV și soția fotbalistului Gabi Popescu a dezvăluit secretele care o ajută să se mențină în formă, dar și sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și transforma stilul de viață.

Crina mărturisește că a renunțat treptat la alimentele nesănătoase, cum ar fi zahărul și grăsimile, iar acest pas a fost unul dintre cele mai importante în menținerea siluetei.

„De la un timp, am început să renunț la zahăr și la grăsimi. Bineînțeles, mai fac uneori excepții. M-am obișnuit să nu mănânc zahăr de câțiva ani, iar acum, când mănânc o prăjitură, mi se pare prea dulce și nu o pot mânca. M-am obișnuit cu dulciurile vegane, care nu au un gust chiar atât de dulce”, a declarat ea într-un interviu.

Alimentele eliminate din dietă

Pe lângă eliminarea zahărului, Crina a renunțat și la prăjeli și a adoptat o alimentație bazată pe produse vegane. Această schimbare nu a venit însă fără provocări.

„Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație. Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate”, a povestit vedeta pe Instagram.

Un alt pas important în transformarea stilului de viață al Crinei a fost eliminarea cărnii din alimentație. Acest lucru, spune ea, a venit în mod natural, fără să fie o decizie planificată.

„Carnea a ieșit încet din alimentație și habar nu am de ce, că nu a fost cu intenție. Înainte să plec în Peru a trebuit să țin dietă și mi-am dat seama atunci cât de corect mănânc, pentru că a trebuit să renunț doar la puțina carne pe care o mâncam rătăcită prin diverse mâncăruri. Acum, nu prea mai pot să mănânc carne. Nu pot să explic de ce”, a explicat Crina Abrudan.

Crina Abrudan și introducerea sportului în viața ei

Pe lângă schimbările alimentare, Crina a introdus în rutina sa antrenamente scurte și intense.

„Nu mi-am propus vreodată să fac mușchi la sală, fac sport de trei ani, pentru sănătate. Restul a venit la pachet acum, odată cu schimbarea alimentației”, spune vedeta.

De altfel, Crina Abrudan urcă acum pe podium în prezentările de modă ale lui Cătălin Botezatu, uimind cu formele sale armonioase.

Deși admite că moștenește o genă bună, Crina subliniază cât de importantă este adoptarea unui stil de viață sănătos: „Toată lumea mă întreabă, de ani de zile, cum mă mențin, dar eu așa sunt de când mă știu. Am o genă bună, mi-am moștenit părinții. Nu pot să spun că fac eforturi considerabile, dar în ultimii ani am încercat să am un stil de viață sănătos. Pe vremuri nu mă preocupa treaba asta, fiind slabă de la natură, am considerat că pot să îmi fac toate poftele, că nu îmi va afecta silueta”.

