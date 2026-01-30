De ce au decis Theo Rose și Anghel Damian să îl tundă pe Sasha, băiețelul lor: „Se compara cu alți băieți”

Theo Rose și Anghel Damian au decis să îi lase părul lung lui Sasha, băiețelul lor. Acesta ajunsese să aibă niște bucle aurii superbe, motiv pentru care părinții lui nu s-au îndurat să îl tundă până acum. Lucrurile s-au schimbat, iar cei doi au luat marea decizie. Iată care a fost motivul din spatele alegerii.
Sasha, băiețelul lui Theo Rose și Anghel Damian, a cerut să fie tuns
Theo Rose a precizat că alegerea a fost a lui Sasha, care a cerut singur să fie tuns. De-a lungul timpului, artista și soțul ei au fost criticați și întrebați de ce nu îl tund pe băiețelul lor. Aceștia au răspuns că o vor face, la un moment dat, însă nu se îndură să îi taie buclele frumoase.
„El ne-a cerut. Zicea că e părul prea lung. Asta o dată ce a intrat la grădiniță. Probabil că se compara cu alți băieți, vedea că toți ceilalți băieți au părul scurt și i s-a părut că ar fi bine să facă parte din grup. Mai ales că are și numele ăsta care poate fi ușor confundat, e teoretic și la băieți, și la fete, avea și părul lung. Na. A intrat în comunitate și știi cum e, la un moment dat comunitatea te modifică”, a povestit Anghel Damian pentru Libertatea.
„Eu am avut tot așa părul mai lung cât eram copil, iar când m-a tuns mama prima oară, am suferit îngrozitor. Mi se părea că mă deposedează de o parte din mine, părul era al meu, era parte din mine. El a fost extrem de cuminte. Chiar nu îmi imaginam o variantă în care să fie atât de cuminte la tuns”, a explicat Anghel Damian.
Artista și soțul ei au păstrat buclele
Deși băiețelul s-a bucurat de noul aspect, părințiilor lui le-a luat ceva timp să se acomodeze. Mai mult, Theo și Anghel au decis să păstreze părul.