Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”

Theo Rose a avut o schimbare majoră pe toată planurile într-un timp foarte scurt. Vedeta a obținut mai multe proiecte, a intrat în televiziune, a luat un rol pentru un film, s-a îndrăgostit și mai târziu a făcut un copil. Totul s-a întâmplat pe repede înainte datorită deciziilor pe care le-a luat, iar acum cântăreața dezvăluie cum s-a petrecut totul. Iată ce spune Theo Rose despre felul radical în care i s-a schimbat viața.

Theo Rose, succes fulminant în carieră și o schimbare în viața amoroasă

Cântăreața Theo Rosa a povestit despre cum a ajuns să joace în serialul Clanul, iar imediat după casting a fost invitată să dea o probă pentru a fi antrenor la Vocea României. Totuși, i s-a spus că nu poate face ambele proiecte concomitent, așa că va trebui să decidă.

A reușit să ia castingurile pentru ambele proiecte și acum explică cum a reușit să le facă pe amândouă, toate în timp ce pe plan amoros trecea printr-un moment aparte: se îndrăgostise de Anghel Damian.

„Mi s-a propus inițial să particip la castingul pentru Clanul. Și mi-a plăcut foarte tare asta. Era ceva ce de mult îmi doream să încerc. După care, după ce am dat castingul pentru Clanul, nu știam încă dacă am luat castingul, am primit încă un telefon în care mi s-a propus să dau și casting pentru rolul de antrenor la Vocea României.

Dar mi s-a spus în același timp că nu am șansa de a le face pe amândouă. Adică sunt pusă în situație de a alege dintre ele în cazul în care le iau pe amândouă. Cam așa ceva. Și după aia m-au sunat din ambele părți și mi-au zis că am luat. Și eu l-am sunat pe domnul Marcel și i-am spus: domnul Marcel Radu, ce fac eu acum? Ajutați-mă să aleg!

Mi-am dorit Clanul că la Vocea României mi-e să nu zică oamenii că sunt prea proaspătă în această carieră muzicală și că poate n-am ce arăta.

Eu știu că am, mi-ar plăcea asta, dar nu vreau nici să mă arunc așa în gura lupului că nu știi cum faci față până când nu ești pusă acolo să te înjure lumea să zică de tine verzi și uscate. Și domnul Marcel mi-a zis: “Acum că m-ai sunat, să știi că ai ocazia să le faci pe amândouă în paralel”, a povestit Theo pentru Cancan.

Theo Rose, despre momentul când s-a îndrăgostit de Anghel Damian

Ea a povestit și cum a avut energie să le facă pe amândouă. Secretul? S-a îndrăgostit și a prins putere.

„Nu știu cum. Știu cum: m-am îndrăgostit de Anghel și asta înseamnă adrenalină. Adică dormeam două ore și mă trezeam după două ore de zici că eram cea mai fresh. Așa am reușit să fac față”, a spus cântăreața.

La Vocea României, artista face echipă cu Horia Brenciu. Proiectul îi este unul foarte drag și se înțelege bine și cu colegii jurați.

„Am o relație foarte bună cu fiecare dintre ei. Ne-am închegat ca niște vechi prieteni. Ne cunoaștem foarte bine limitele. Nu există exagerări deranjante pentru vreunul dintre noi. Cred că s-au stabilit acolo niște raporturi destul de sănătoase și clare, bine definite.

Adică știi clar că Horia și cu Tudor să vor ciondăni întruna, amândoi agrează chestia asta, își cunosc limitele. Mi se pare că suntem într-un context de foarte mult bun simț.. Deși poate câteodată de la televizor nu se vede așa. Dar noi real ne respectăm acolo și ne distrăm foarte tare împreună”, a explicat Theo Rosé.

