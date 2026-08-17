Răzvan Babană de la „Chefi la cuțite” a leșinat într-o benzinărie. Ce s-a întâmplat după: „Nu a fost întâmplător”

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Răzvan Babană, fost concurent la Chefi la cuțite, sezonul 7, a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat într-o benzinărie. Incidentul l-a făcut să reflecteze asupra fragilității vieții și importanței sănătății.

Răzvan Babană de la „Chefi la cuțite” a leșinat într-o benzinărie

Răzvan Babană de la Chefi la cuțite, sezonul 7, a leșinat într-o benzinărie. Incidentul i-a oferit o lecție prețioasă despre importanța grijii pentru sine. Totul s-a petrecut pe 14 august 2026, când Răzvan Babană s-a oprit la o benzinărie pentru a-și cumpăra o sticlă de apă. Imediat după ce a achitat, s-a prăbușit brusc la pământ.

„Pur și simplu mi s-a făcut rău și nu am mai știut nimic. În realitate, următoarea oprire a fost spitalul. A fost ceva horror. Un moment care m-a speriat și care mi-a amintit cât de fragili suntem și cât de repede se poate schimba totul”, a povestit Răzvan în mediul online.

„Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește”

De pe patul de spital, organizatorul de evenimente a împărtășit cu comunitatea sa online gândurile care l-au copleșit după acest episod neașteptat.

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„Astăzi sunt mai bine. Și nu pot să nu mă gândesc: dacă nu mă opream atunci? Dacă mi se făcea rău câteva minute mai târziu, poate în timp ce eram singur sau la volan? Pentru mine, faptul că am ajuns exact în acel loc, exact în acel moment, nu a fost întâmplător”, a adăugat el, mulțumindu-i lui Dumnezeu că l-a protejat. „Ieri, Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește și că, uneori, lucrurile se întâmplă exact acolo unde trebuie să se întâmple”, a completat.

„Nu amânați sănătatea pentru nimic și pentru nimeni”

După ce și-a revenit, Răzvan a simțit nevoia să transmită un mesaj urmăritorilor săi, subliniind importanța sănătății. „Aveți grijă de voi. Ascultați-vă corpul. Nu amânați sănătatea pentru nimic și pentru nimeni. Pentru că putem avea o mie de probleme în viață, dar când sănătatea ne pune la pământ, realizăm că aveam, de fapt, o singură problemă importantă: să fim bine”, a scris el.

Răzvan este acum în afara oricărui pericol și face apel la toți cei care îl urmăresc să pună sănătatea pe primul loc. „Doamne, Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine”, a concluzionat el, arătând recunoștință pentru sprijinul și gândurile bune primite.

Foto: Instagram

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