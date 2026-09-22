Ce îl enervează pe Aris Eram la Andreea Esca, mama lui: „Mă vede scos din sărite”

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Aris Eram a dezvăluit ce îl enervează la mama lui, Andreea Esca, la Sosurile lui Măruță. Aris este fiul știristei de la Pro TV cu soțul ei, Alexandre Eram. Cuplul mai are o fiică, Alexia Eram, cu trei ani mai mare decât Aris.
Invitat la Sosurile lui Măruță, Aris Eram a fost provocat să spună ce îl enervează la celebra lui mamă. Tânărul de 23 de ani nu s-a sfiit să spună ce îl scoate din sărite, însă a început prin a spune că are un respect uriaș pentru cea care i-a dat viață. „În primul rând trebuie să spun că mama mea este o femeie extraordinară și am un respect enorm pentru ea”, a spus Aris.
Cu toate acestea, Aris recunoaște că mama lui are un obicei care nu-l încântă deloc, și anume faptul că este foarte directă și sinceră.
„Dar ca orișicare mamă, mai este și Fecioară, este foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare. De exemplu uite, nu ne-am mai văzut o săptămână, mergem la Snagov în weekend și direct prima chestie, nu bună, nu nimic: «Te-ai cam îngrășat». «Aia nu e, aia nu e». Începe tot timpul cu chestiile astea mai negative. Este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți zică ce nu este bine”, a povestit Aris.
Totodată, tânărul a împărtășit că mama lui este o fană a ironiilor subtile. „Și îi place foarte mult când are ceva de zis să facă referințe subtile. «Ce proști sunt oamenii care beau energizante.» (când el bea energizant lângă ea – n.red.) Mă vede scos din sărite”, a concluzionat prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani.